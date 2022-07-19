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    親俄民兵疑擊落俄軍戰機 美國務院：持續與烏克蘭共享情報（不斷更新）

    烏俄戰爭持續進行中。圖為烏克蘭砲兵。（路透）

    烏俄戰爭持續進行中。圖為烏克蘭砲兵。（路透）

    2022/07/19 09:32

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間7月19日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    ＊烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhny）也提到，美國海馬斯系統等長程火砲即時運抵烏克蘭，正在改變戰場局勢，讓烏軍得以對俄軍補給據點實施「外科手術」式的精準打擊。

    ＊烏克蘭總統澤倫斯基將烏克蘭總檢察長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）與烏克蘭國家安全局（SBU）局長巴卡諾夫（Ivan Bakanov）解職，解職原因跟他們所屬單位有多人涉犯叛國罪有關。美國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，美方已知情，並將持續關注；他強調美國相關單位每天都與烏克蘭保持聯繫，重點在於美國投資的不是個人，而是機構，美方將持續與烏國建立情報共享的關係。

    ＊俄國戰地記者發布一段影片指出，親俄民兵在烏東盧甘斯克州使用防空飛彈擊落「敵機」，但尋獲的殘骸機尾卻有「俄羅斯空軍」（ВВС России）的字體，擊落的疑似是俄羅斯自家Su-34戰機。

    ＊俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）18日在政府會議上再度信心喊話，他稱西方世界的制裁不可能讓俄羅斯與這個世界脫鉤，並且也無法讓俄羅斯的國力倒退到過去的時光。

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