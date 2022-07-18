中國若武力犯台 專家：英可望前線軍援助美保台

專家分析，在台灣發生緊急事態、美中爆發衝突時，英國是歐洲唯一可能會對美國提供前線軍援的國家。圖左至右分別為競爭成為英國保守黨新黨魁的前財政大臣蘇納克、外交大臣特拉斯、前平等事務大臣巴登諾克。（歐新社）

2022/07/18 18:37

〔編譯楊芙宜／台北報導〕日本共同社報導，英國保守黨正展開黨魁之爭，但不管是誰勝出，專家認為，若台灣發生緊急事態，美國和中國因而爆發衝突，英國首相是唯一可能會對美國提供前線軍援的歐洲領袖。英國保守黨傳統上對國防立場強硬，在美國干預全球事務時也時常採取同一陣線。

報導指出，即將卸任的英國保守黨首相強森一直發言力挺維持自由開放的印度太平洋地區，並迅速提供烏克蘭軍援；新保守黨黨魁和新任英國首相將於9月5日出爐，儘管包括目前呼聲很高的前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）在內幾位候選人極為看重英中貿易關係，但無論是誰出線，都可能在中國武力犯台時出面力挺美國。

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英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）是可能接替強森的人選之一。她曾說，自由世界應該聯手協助台灣自我防衛，需要從烏克蘭遭入侵吸取教訓，並稱中國對台灣有誤判的可能性。

根據共同社報導，專家分析，在中國武力犯台時，儘管英國最可能對美國提供前線軍援，但倫敦提供的支援可能因為後勤上困難、俄羅斯持續對歐洲構成威脅，而受到限制；基於政治、商業和後勤考量等因素，其他歐洲國家、尤其法國較不可能提供援助。

不過，評論家認為，歐洲國家很可能在未來幾年持續部署印太地區，即使有俄羅斯的威脅和國防預算緊縮。

美國總統拜登5月曾表示，如果中國武力犯台，美國願以軍事捍衛台灣。這番發言和美國長期以來的戰略模糊立場矛盾。

報導引述國際戰略研究所（IISS）亞太安全資深研究員葛蘭姆（Euan Graham）發言表示，美國希望有納入應急計畫的可靠盟友，關鍵國家是日本和澳洲，但除此之外，美國在亞洲沒有幾個可以信賴依靠的國家，這種情況可能會延伸至歐洲。

葛蘭姆認為，華府「最樂觀的預期」是一旦爆發台海危機，英國會願意派遣的「巨大資產」，可能是一艘航空母艦、潛艦或兩棲特遣部隊，「但英國是否有能力派出特遣部隊，取決於俄羅斯局勢。如果英國在亞太地區強力部署，可能會在大西洋形成潛在真空」。

防務情報機構詹氏資訊集團（Janes）亞太區負責人格萊維特（Jon Grevatt）認為，英國至少在一開始時會只限於提供後端支持，像是後勤；不過，以英國現在對烏克蘭的全力支持為例，英國在華府施壓後，可能還是會在台灣有事時，扮演比較位居前線的角色。

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