中國廣西北海市爆疫情 2千旅客被困2官員被免職

中國廣西知名觀光城市北海市爆發疫情，部分旅客15日離開。 （圖取自微博）

2022/07/18 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西知名觀光城市北海市爆發疫情，6天以來累計確診案達531例，當局緊急關閉景點，並暫停所有娛樂場所，目前仍有2000多名旅客滯留。廣西壯族自治區昨宣布，北海市海城區委副書記蘇礦峰、市衛生健康委員會黨組書記唐崗免職。

中媒報導，北海市位於海岸線上，不僅有海灘，還有絕佳濱海景色，目前正是觀光旺季。該地12日起出現首例無症狀患者後，疫情隨即爆發，當局14日宣布，A級旅遊景點暫停開放，涠洲島不再接受登島，所有旅客訂房都無條件退費。當局接著陸續疏散島上2萬名旅客。

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廣西新冠肺炎疫情防控新聞發布會今表示，17日新增110個確診案，本波疫情累計共計531例，目前當地仍有2000多名旅客滯留，他們已成立旅遊服務專班協助旅客。本次疫情病毒株為變異株BA.2.3引發，目前有多條傳播鏈、最大疫情擴散點為金發市場。

廣西壯族自治區宣布，因北海市海城區委副書記蘇礦峰、市衛生健康委員會黨組書記唐崗疫情防控不佳、風險意識不強、措施不當等，予以免職。

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