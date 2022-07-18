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    即將清零？ 北韓官媒表示99.98％的染疫者已完全康復

    北韓官媒朝鮮中央通訊社於18日宣稱，北韓正在「化解疫情危機」的路上。圖為本月8日北韓民眾紀念金日成逝世28週年的畫面。（法新社）

    北韓官媒朝鮮中央通訊社於18日宣稱，北韓正在「化解疫情危機」的路上。圖為本月8日北韓民眾紀念金日成逝世28週年的畫面。（法新社）

    2022/07/18 14:52

    〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，最近亞洲各國包含台灣、日本、韓國與中國的疫情都在Omicron變異病毒株的侵襲之下有升溫趨勢。然而，北韓官媒朝鮮中央通訊社卻於18日宣稱，北韓正在「化解疫情危機」的路上。

    根據路透報導，北韓的朝鮮中央通訊社稱國內目前477萬名染疫的病患有高達99.98%已經完全康復，這是4月底北韓爆發大規模染疫以來的重大突破，但當局表示由於缺乏適當的檢測，現在仍無法提供明確的數字。

    朝鮮中央通訊社表示：「加強抗疫政策，我們最終將徹底化解危機。」

    近期亞洲掀起一波新的疫情危機，北韓此時這番「抗疫有成」的宣示顯得格外突兀，事實上，世界衛生組織早在上個月就懷疑北韓的抗疫成效，認為在沒有其它數據佐證的情況之下，北韓的疫情狀況應為更嚴峻，並非是更好。

    北韓研究中心主任鄭相昌（Cheong Seong-chang）認為北韓的說詞顯然是為了要恢復飽受疫情所苦的跨境貿易，他說到：「現在這個情況之下，北韓在少於一個月的時間之內就宣稱疫情危機已經解除，這很有可能是它將重啟邊境貿易的前奏。」

    亦有學者分析指出，北韓當局是利用疫情來收緊本來在國內就十分嚴格的社會控管。

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