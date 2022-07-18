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    不要亂整骨！美國正妹調整脖頸後四肢癱瘓

    美國28歲女子詹森因為背痛去找整脊師治療，孰料在調整脖頸後四肢癱瘓。（圖擷自GoFundMe網站）

    美國28歲女子詹森因為背痛去找整脊師治療，孰料在調整脖頸後四肢癱瘓。（圖擷自GoFundMe網站）

    2022/07/18 14:31

    〔即時新聞／綜合報導〕美國28歲女子詹森（Caitlin Jensen），今年5月才剛從喬治亞南方大學畢業，她近日因為背痛去找整脊師治療，孰料在調整脖頸後立即送醫，目前四肢癱瘓在加護病房治療。

    《紐約郵報》報導，詹森送醫後，醫師發現她腦出血、中風且心臟驟停10分鐘，經搶救後恢復生命跡象，接著又查出她頸動脈有4個地方剝離，只好緊急開刀在動脈內安裝支架。

    詹森在接受救治後，能夠透過眨眼和移動左腳腳趾來回應問題，但身體其他地方都處於癱瘓狀態，醫師認為這是她當時接受脖頸調整所造成的後果。

    當天為詹森整骨的整脊師拒絕回應此事，開設整脊中心的蘭尼基博士（Steve Ranicki）則指出，有時候主動脈剝離會產生頭痛和頸部疼痛的症狀，人們當下可能會去找整脊師調整，就這樣造成了不好的後果。

    雖然真正的原因尚未確定，詹森的家人已經聘請了法律顧問。另外，為了籌措詹森今後預計高達25萬美元（約新台幣748萬元）的醫藥費，家屬在集資平台GoFundMe開設專頁希望能得到幫助，目前已累積有7.5萬美元（約新台幣224萬萬元）善款。

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