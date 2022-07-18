歐盟執委會主席拜訪亞塞拜然 擬減少對俄的天然氣能源依賴

歐盟執委會主席馮德萊恩於18日拜訪亞塞拜然，擬為新的天然氣來源尋求新出路。（法新社）

2022/07/18 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄衝突的戰火持續延燒，隨著秋冬之季將至，歐洲將會對天然氣的需求量大增，屆時掌握歐洲天然氣命脈的俄國是否會持續供應能源成為歐盟各國的憂心焦點。為了確保歐洲的能源供給穩定，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）於18日拜訪亞塞拜然，期望能為歐洲的天然氣來源尋求一條新的出路。

綜合外媒報導，近期歐盟與亞塞拜然正在規劃一項針對擴大天然氣供給量的草案，包括增加對亞塞拜然的天然氣進口量以及增設管線，擬以原先連接兩地的「南部天然氣走廊」（The Southern Gas Corridor）為基礎，進一步提升雙方的天然氣交易量。本草案亦包含未來兩地水電資源的交易可能。

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南部天然氣走廊是2008年由歐洲委員會所提出來的倡議，該計畫的初衷就是為了要減少歐洲對於俄天然氣的高度依賴，該能源走廊從亞塞拜然出發，行經土耳其的塔納普天然氣管線（TANAP），在土歐的交界處再分為兩條往東歐與義大利的線路，在近年已經順利開通並正常運作。

歐盟執委會17日於社群媒體推特上表示，隨著俄國持續利用它的能源供應當做武器，進口能源多樣化將對於歐盟來說是首要之急，18日執委會主席馮德萊恩將前往亞塞拜然討論與歐盟更進一步的天然氣交易議題。

自從戰事從2月開打以來，俄羅斯與歐美國家的對立不僅體現在戰場上，也在能源與經濟的層面上愈趨嚴峻，西方各國對俄國祭出毫不手軟的經濟制裁，俄國則以它的原油、天然氣、原物料供應的減量作為強力回擊，不僅衝擊到全球經濟的穩定，也讓歐洲各國必須正視到俄國的進口能源危機。

對於歐盟的指控，俄羅斯駐維也納國際機構大使烏里揚諾夫（Mikhail Ulyanov）則也在推特上反駁澄清，表示俄國從未拒絕持續向歐洲提供天然氣，而且也完全遵照合約裡俄國應履行的義務，暗指歐盟對俄國將「能源武器化」的控訴是毫無根據的。

事實上，自戰事開打以來歐洲的確大幅減少了與俄的能源交易量，而為了尋求新的能源貿易夥伴，歐盟除了近期與亞塞拜然協議新的天然氣合約以外，也於前陣子與埃及、以色列簽署三方的合作備忘錄，期望以色列的天然氣能夠經埃及路線前往歐洲以之緩解歐洲對於能源的當務之急。

只是不論是與以埃還是亞塞拜然的合作計畫，皆受到各界人權團體與學者的質疑，認為歐盟為了天然氣資源而與這些長期侵犯人權的國家接觸，可能會與歐盟長期以來所呼籲的人權願景背道而馳，進而使這些國家的人權問題持續惡化。

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