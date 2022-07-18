警告烏克蘭別動克里米亞 俄前總統威脅：否則審判日將到來

梅德維傑夫指出，任何對克里米亞的攻擊行為都會引發「審判日」到來。此發言也對應梅德維傑夫先前的「核戰威脅」。（法新社）

2022/07/18 08:35

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍方16日表明俄羅斯在克里米亞的軍事設施，是烏克蘭軍隊打擊的目標之一。對此俄羅斯前總統、現任俄羅斯安全委員會副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）回應，任何對克里米亞的攻擊行為都會引發「審判日」到來，此發言也對應梅德維傑夫先前的「核戰威脅」。

根據《路透》報導，烏克蘭國防部情報總局副局長斯基比特斯基（Vadym Skibitsky）16日被媒體問到是否會以「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）攻擊克里米亞半島時，斯基比特斯基表示，俄羅斯在克里米亞的軍事設施，是烏克蘭軍隊打擊的目標之一，因為俄羅斯從克里米亞對烏克蘭發動攻擊，因此攻擊克里米亞的軍事目標也是合情合理。

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梅德維傑夫17日表示，若克里米亞遭到襲擊，「審判日」將會非常迅速地到來。雖然梅德維傑夫並沒有說「審判日」意指為何物，但梅德維傑夫先前曾警告美國，試圖懲罰俄羅斯這樣的「核子大國」，將會對人類生存產生威脅。

在17日稍早梅德維傑夫也曾對俄羅斯二戰老兵發表談話，表示：「不論是烏克蘭還是北約國家，若有任何其他國家認為克里米亞不是俄羅斯的，那麼這對我們來說，就是個系統性威脅。」並強調「克里米亞已回歸俄羅斯」。

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