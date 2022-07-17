外傳普廷病重？會被暗殺？ 英參謀長：都是外界「一廂情願」

英國國防參謀長拉達金（右）在節目上談論有關俄羅斯總統普廷的話題。（路透；本報合成）

2022/07/17 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）今（17）日表示，有關俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）「健康亮紅燈」、「可能會被暗殺」等等的傳聞，都是外界「一廂情願」的想法，而英國應該重視俄國帶來的威脅。

《法新社》、《獨立報》（The Independent）報導，拉達金在英國廣播公司（BBC）的晨間節目上被問到，普廷有沒有可能被「推翻」，或者是發生「政權更迭」。

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拉達金回答：「我認為，有些聲音覺得他（普廷）身體狀況不好，或者很肯定會有人暗殺他、除掉他，這些人想法太一廂情願。」

拉達金說：「以專業軍事人員的角度來說，我們看到俄羅斯有個相對穩固的政權，普廷能夠鎮壓任何反對派，我們也看到了普廷塑造的階級制度，在金字塔頂端沒有人有動機挑戰普廷，這是毫無希望的。」

拉達金強調，俄羅斯帶來的挑戰有可能會持續好幾十年，並且下一任英國首相應該要了解，對英國來說「俄羅斯就是最大威脅」。

在訪談中，拉達金也提到了英國對於俄羅斯戰損的評估，他稱俄羅斯有近1700輛戰車與近4000輛裝甲車被摧毀，人員折損方面，約5萬名俄國士兵或死或傷，這些相當於俄羅斯軍隊陸戰能力的30％。

英國國防參謀長拉達金（右）在節目上談論有關俄羅斯總統普廷的話題。（路透）

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