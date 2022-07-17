居委會上門硬打疫苗 上海人瑞健康惡化病危

中國上海驚傳近百歲人士遭強行打疫苗，結果身體不適送醫，目前狀況垂危。示意圖。（路透）

2022/07/17 21:46

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國為了防堵武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）擴散，堅持採取封鎖、隔離政策，並加速推動長輩和幼童接種疫苗。然而，上海市靜安區一位住戶近日投訴，居民委員會竟私自上門替兩位98歲及92歲長輩施打疫苗，還聲稱事先取得同意，卻拿不出證明文件，如今其中一人病況急轉直下，送醫後判定生命垂危，家屬憤而要求相關單位出面道歉及說明實情。

《香港01》等媒體報導，中國網路14日出現一支民眾抗議影片，事發原因是上海靜安區臨汾路一名住戶（微博化名「汪汪的仙貝_」）投訴，指居委會私自上門替98歲爺爺、92歲奶奶施打疫苗，不料爺爺隔天身體狀況急遽惡化，開始發低燒、腹脹、白血球數量飆升，醫生判斷不做手術恐怕熬不過1個月，但考量老邁因素，爺爺也可能捱不了手術過程。

請繼續往下閱讀...

家屬事後到居委會討公道，指居委會陳姓主任聲稱當時有醫生判定可打疫苗，爺爺和奶奶也有簽署同意書，但不論同意書或判定書，居委會一概拿不出手；況且，爺爺耳朵不好，不可能口頭上答應接種，奶奶則罹患失智，也不可能做決定，「我爺爺沒簽過字，為什麼你們主任說他是自願的？我奶奶老年痴呆，能幫我爺爺簽字嗎？你們主任也說了我爺爺沒說自願打針，那你們憑什麼打？」

家屬指控，整個流程違反相關規定，既沒有事先與家屬溝通，也沒有測量血壓，打完甚至沒有留置觀察30分鐘。在另一部影片中，家屬再度前往居委會質問，痛批對方推卸責任，事發至今都未致歉，並要求居委主任前往醫院一起協商，但主任去向不明，工作人員也不願聯繫。上述兩部影片在社群平台「微博」上的點閱率各逼近200萬次。

靜安區彭浦新村街道辦事處16日說明，居委會12日陪同兩名社區醫護人員，上門為王姓爺爺和林姓奶奶施打疫苗，在保母協助下先詢問兩人身體狀況，尤其林姓老人思路清晰，當場提供醫療保險卡等資料，判斷符合接種新冠疫苗條件，在徵得老人家同意及簽署同意書後，才為兩人施打，觀察期間也沒有出現不適。然而，這些說法再次被家屬駁斥。

其他網友也自揭相同經歷，指家中長輩也是被強行打疫苗，身體出現排斥、甚至喪命後，居委會僅想卸責，「爛到根、壞到家了，為了完成所謂的上級任務，無所不用其極」。中國人權律師團呼籲北京當局貫徹疫苗自願接種原則，並正視施打後的異常反應，予以調查和補償，但他們也坦言，在現行政治體制下，疫苗受害者恐怕得不到公正處理。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法