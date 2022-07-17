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    錢不是問題！阿拉伯聯合大公國斥資244億 擴大太空計畫

    阿聯元首穆罕默德17日宣布成立國家基金擴大太空計畫。圖為穆罕默德16日準備搭機離開沙烏地阿拉伯城市吉達時揮手致意。（法新社）

    阿聯元首穆罕默德17日宣布成立國家基金擴大太空計畫。圖為穆罕默德16日準備搭機離開沙烏地阿拉伯城市吉達時揮手致意。（法新社）

    2022/07/17 18:03

    〔編譯張沛元／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國元首穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan）17日在推特上表示，將成立一個資本為30億阿聯迪拉姆（UAE dirham，約台幣244.4億元）的國家基金以支援該國的太空計畫，以及啟動一項研發可提供24小時全天候衛星影像的現代雷達衛星的國家計畫。

    穆罕默德在推特上表示，此舉將能擴大阿聯在重要的太空領域上的成長能力，同時加速在環境可持續性上的創新。路透指出，阿聯的杜拜邦邦長穆罕穆德（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum）表示，該資金的目的在於協助設立太空領域的國營企業，以及推動國家戰略研究計畫。

    彭博社引述阿聯的媒體辦公室的話報導，此太空計畫將有助於阿聯在研發氣候變遷、環境可持續性與改善災害管理之解決方案上的努力；應用層面包括偵測漏油、監控船隻以及搜救。

    此外，阿聯將因該計畫而成為第一個研發合成孔徑雷達衛星（Synthetic Aperture Radar Satellite）群的阿拉伯國家。阿聯擁有中東地區最遠大的太空計畫，除發射太空載具進入火星軌道，還打算在7年內探索金星與發射太空載具降落小行星。

    阿聯在2014年成立太空局，5年後將該國首名太空人送上國際太空站，並計畫於2024年發射無人太空船前往月球。

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