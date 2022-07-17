英相熱門人選、前財相蘇納克親中 《環球時報》急背書

蘇納克聲勢看好，有機會問鼎保守黨黨魁及英國首相。（法新社）

2022/07/17 16:11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國執政黨「保守黨」正舉行新任黨魁遴選，獲勝者將接替強森出任首相。英國《每日郵報》15日指出，中共喉舌《環球時報》批評大多數候選人對中立場強硬，唯獨盛讚前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）「務實」。

《每日郵報》指出，此次黨魁之爭格外激烈，所有候選人無不全力爭取各方信任，但有一件事可能令所有人避之唯恐不及，就是「中共的背書」，而這份「可疑的榮耀」正好落在蘇納克頭上。

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《環時》稱讚蘇納克在財相任內大力推動中英貿易溝通，相較於大部分候選人對中立場強硬，蘇納克相對溫和，在推進中英關係上有比較清晰和務實的立場。據了解，蘇納克今年1月曾呼籲，必須做出「像海一樣大的徹底改變」（complete sea change），來重振英中關係。

《環時》也引述專家警告，另一名熱門人選、國際貿易副大臣摩丹特（Penny Mordaunt），在對中態度方面可能比現任首相強森更強硬。

《每日郵報》指出，儘管英中在貿易、人權和香港議題方面頻生齟齬，但蘇納克對中態度確實比其他內閣成員溫和。在去年一場演說中，蘇納克直指改善英中貿易關係是英國的當務之急，「中國是全球最重要的經濟體之一，價值觀與英國有根本上的差異，兩國需要成熟且平衡的關係。」

據了解，蘇納克的岳父莫西（Narayana Murthy）是印度軟體巨擘印福思（Infosys）的創辦人，旗下中國子公司在上海、北京、大連、杭州和江西等城市設有辦公室，聘用超過3300名員工。

英國政府一名人士表示，「中國是對西方及民主價值最大的戰略威脅，他們似乎希望蘇納克成為下一任英相，這種情況很令人憂心。」

保守黨黨魁選舉已在14日完成第2輪投票，蘇納克仍以最高票保持領先，5名候選人將在17日進行第2場電視辯論會。

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