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    俄羅斯拿能源當「武器」 歐盟砸9兆助成員國擺脫依賴

    歐盟執委會主席馮德萊恩18日宣布，歐盟將提供近3000億歐元（約新台幣9.4兆元）資金，協助成員國擺脫對俄國能源的依賴。（法新社）

    歐盟執委會主席馮德萊恩18日宣布，歐盟將提供近3000億歐元（約新台幣9.4兆元）資金，協助成員國擺脫對俄國能源的依賴。（法新社）

    2022/05/18 21:49

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯以「能源」為武器反擊西方制裁，歐盟18日宣布，將提供近3000億歐元（約台幣9.4兆元），協助成員國另尋進口來源和能源轉型。

    據《BBC》報導，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）今（18）日宣布，歐盟將提供近3000億歐元（約台幣9.4兆元）資金，協助成員國擺脫對俄能源的依賴。

    報導指出，其中將有720億歐元（約台幣2.25兆元）為補助投資、2250億歐元（約台幣7兆元）為貸款，補助部分中100億（約台幣3130億元）將用以投資天然氣基礎建設、20億元（約台幣626億元）用以投資石油，剩餘額度將用以投資再生能源。

    馮德萊恩表示，歐盟有能力以其他進口來源、綠能和節能，以取代對俄羅斯石化能源供應的依賴。歐盟執委會也提案，希望在2030年前，將原本的綠能比例目標從40％提升至45％。

    馮德萊恩也說，今年度將另外向烏克蘭提供90億歐元（約台幣2815億元）援助。她指出，歐盟也應開始思考如何協助烏克蘭戰後重建，這對歐盟有戰略性意義，但她也強調，歐盟不應該是對此做出貢獻的唯一團體。

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