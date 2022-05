萌寵禮佛接受佛法「加持」 龍蝦也來了

2022/05/18 20:41

〔即時新聞/綜合報導〕新加坡一座佛寺日前歡慶南傳佛教「衛塞節」(Vesak,台灣常稱佛顯節),但與眾不同的是,這裡的僧人也提供幫寵物「加持」祈福的服務,飼主紛紛帶著家裡貓、狗、兔子,甚至甲殼類等各種寵物參加,也有飼主直言:「加持過後寵物變得更加敏感、靈性」、「希望牠來世能投胎做人」。

據《法新社》報導,14日是南傳佛教佛誕日「衛塞節」,新加坡大乘禪寺(Thekchen Choling)與眾不同,也提供僧人幫民眾家中寵物「加持」祈福的服務。新加坡民眾紛紛帶著貓、狗、兔子、天竺鼠、烏龜,甚至龍蝦等各式各樣的寵物到場,讓僧人為這些「家人」祈福。

對此,大乘禪寺住持鑫和仁波切(Singha Rinpoche)向媒體說:「不管是動物或人類,佛所教導的是鎮定,我們也應該要試圖去愛、去尊重所有形式的生命。所以我們不僅為人類祈福,我們也為動物祈福。」

一名帶貓咪受加持的飼主向媒體說:「我是一名佛教徒,我努力為今生和後世修福德,所以我也希望能夠為我的寵物累積福德,讓他來生可以像我們一樣做人而不再是動物。」

另一名帶天竺鼠讓僧人加持的飼主則說:「我的寵物被加持過後,變得很敏感、很有靈性,我們之間的感情聯繫也更加的強烈了。」

