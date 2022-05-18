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    萌寵禮佛接受佛法「加持」 龍蝦也來了

    新加坡佛寺歡慶佛誕，僧人也為寵物「加持」祈福，讓飼主直言：「加持過後寵物變得更加敏感、靈性」、「希望牠來世能投胎做人」。（法新社）

    新加坡佛寺歡慶佛誕，僧人也為寵物「加持」祈福，讓飼主直言：「加持過後寵物變得更加敏感、靈性」、「希望牠來世能投胎做人」。（法新社）

    2022/05/18 20:41

    〔即時新聞／綜合報導〕新加坡一座佛寺日前歡慶南傳佛教「衛塞節」（Vesak，台灣常稱佛顯節），但與眾不同的是，這裡的僧人也提供幫寵物「加持」祈福的服務，飼主紛紛帶著家裡貓、狗、兔子，甚至甲殼類等各種寵物參加，也有飼主直言：「加持過後寵物變得更加敏感、靈性」、「希望牠來世能投胎做人」。

    據《法新社》報導，14日是南傳佛教佛誕日「衛塞節」，新加坡大乘禪寺（Thekchen Choling）與眾不同，也提供僧人幫民眾家中寵物「加持」祈福的服務。新加坡民眾紛紛帶著貓、狗、兔子、天竺鼠、烏龜，甚至龍蝦等各式各樣的寵物到場，讓僧人為這些「家人」祈福。

    對此，大乘禪寺住持鑫和仁波切（Singha Rinpoche）向媒體說：「不管是動物或人類，佛所教導的是鎮定，我們也應該要試圖去愛、去尊重所有形式的生命。所以我們不僅為人類祈福，我們也為動物祈福。」

    一名帶貓咪受加持的飼主向媒體說：「我是一名佛教徒，我努力為今生和後世修福德，所以我也希望能夠為我的寵物累積福德，讓他來生可以像我們一樣做人而不再是動物。」

    另一名帶天竺鼠讓僧人加持的飼主則說：「我的寵物被加持過後，變得很敏感、很有靈性，我們之間的感情聯繫也更加的強烈了。」

    相關影片請見：

    星國佛教徒帶寵烏龜到場接受祝福。（法新社）

    星國佛教徒帶寵烏龜到場接受祝福。（法新社）

    星國民眾帶烏龜給僧人加持。（法新社）

    星國民眾帶烏龜給僧人加持。（法新社）

    星國民眾帶狗狗給僧人加持。（法新社）

    星國民眾帶狗狗給僧人加持。（法新社）

    星國民眾所飼養的寵物鳥給僧人加持祈福。（法新社）

    星國民眾所飼養的寵物鳥給僧人加持祈福。（法新社）

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