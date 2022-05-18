再槓中國！ 譚德塞：Omicron讓「清零政策」無法持續

世界衛生組織秘書長譚德塞。（美聯社檔案照）

2022/05/18 18:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕對於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，中國政府仍強硬堅持「清零」政策，嚴苛的封鎖措施引爆龐大民怨。世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）17日二度點名中國，稱Omicron變異株具有高傳染力特質，讓中國的清零政策難以持續。

譚德塞並警告，冠狀病毒在未接種疫苗人口中高度傳播，例如北韓狀況，將增加形成新種變異病毒株的風險。

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譚德塞在日內瓦的記者會上表示，自從武漢2019年首次發現疫情以來，病毒已經發生顯著變化，Omicron變異株具有高傳染力特質，有別於2年前武漢的病毒株，中國的清零政策無法持續。

他認為，目前對病毒更了解，也擁有更好的工具，包括疫苗，處理病毒的方法應該與疫情剛開始時不同，應作出調整。

但譚德塞也坦言，各地究竟要採取何種防疫政策，還是必須交由各國決定。他上週也曾發表類似言論，招致中國尖銳批評，包括官媒前環球時報總編胡錫進發文批世衛外，聯合國官方微博發布譚德塞的評論隨後也被刪。

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