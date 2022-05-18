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    母女誤食自家庭院毒蘑菇 澳洲：今年已發生19起

    澳洲有名女子將從自家院內採集到的蘑菇拿來做成料理，與12歲的女兒一起吃下後，結果不幸因此中毒。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

    澳洲有名女子將從自家院內採集到的蘑菇拿來做成料理，與12歲的女兒一起吃下後，結果不幸因此中毒。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

    2022/05/18 18:36

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲近日傳出有女子拿自家院內採集到的蘑菇做成料理，結果與12歲的女兒吃下後噁心、暈眩、發燒，緊急送醫急救，才得知竟誤食到有毒蘑菇；當地政府特別警告，今年已發生至少19起類似事件，多數中毒者為年幼孩童，呼籲大家不要亂吃來路不明的菇類。

    據澳媒《廣告人報》報導，住在南澳洲阿得雷德市（Adelaide）的柏芙（Alice Both），在網路上看到關於如何栽種蘑菇的教學後，於是就嘗試在自家菜園中種植蘑菇。經過多次失敗後，好不容易終於種植成功，她便開心地將採集長出來的蘑菇做成料理，並與12歲的女兒一起享用。

    剛開始吃的時候，柏芙還覺得蘑菇味道不錯，但到了隔天早上，她與女兒就開始產生各種生理不適。柏芙表示，「當時我感到頭暈目眩，覺得意識正在消失，全身都感到相當不舒服，而且還發燒了」於是她緊急通報救護車，將自己與女兒送往醫院急救。所幸女兒而當時只吃了幾口，中毒症狀較輕微，而柏芙則是被留院接受了多天的治療，目前2人都已康復出院。

    事後柏芙利用手機APP查詢，才得知她們當時吃下的蘑菇屬於有毒菇類，而當地政府也指出，今年已發生至少19起誤食有毒菇類的中毒事件，且多數中毒者為5歲以下的孩童，呼籲大家若想確保吃的蘑菇不會致命，最安全方法就是從超市或蔬果店裡購買。2020年在維多利亞州，也曾發生過有8人因誤食有毒菇類而住進加護病房，還造成其中1人不幸死亡的事件。

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