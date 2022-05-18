無視國內疫情爆發！拜登亞洲行前夕 北韓擬再度試射洲際彈道飛彈

北韓最快在本週再度試射洲際彈道飛彈。（美聯社）

2022/05/18 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕北韓爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，由於該國醫衛系統貧弱，且民眾未接種疫苗，疫情發展令人憂慮，官方數字突破170萬人「發燒」，62人不治，儘管當地疫情嚴峻，但傳出北韓最快在本週將再度試射洲際彈道飛彈。

綜合外媒報導，美國總統拜登將於5月20日至24日將訪問南韓和日本，這是他上任以來首次到亞洲進行訪問，預計20-22日先訪南韓，與南韓新任總統尹錫悅進行會談，北韓可能在拜登訪韓期間有所動作，熟悉美國情報的官員透露，「已經出現過去洲際彈道飛彈發射前的跡象」，金正恩可能在未來48至96小時候內發射洲際彈道飛彈。

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北韓4日就曾試射洲際彈道飛彈，不過美方研判該飛彈一升空就爆發，並未成功；不過目前北韓國內疫情嚴峻，據朝鮮國家緊急防疫司令部今（18日）公佈的數據，截至17日傍晚6點，過去24小時北韓新增發燒症狀病例23萬2880起，新增死亡病例6起，累計發燒病例171萬零595萬起，總計死亡病例62起。

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