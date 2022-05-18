為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    無視國內疫情爆發！拜登亞洲行前夕 北韓擬再度試射洲際彈道飛彈

    北韓最快在本週再度試射洲際彈道飛彈。（美聯社）

    北韓最快在本週再度試射洲際彈道飛彈。（美聯社）

    2022/05/18 12:47

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，由於該國醫衛系統貧弱，且民眾未接種疫苗，疫情發展令人憂慮，官方數字突破170萬人「發燒」，62人不治，儘管當地疫情嚴峻，但傳出北韓最快在本週將再度試射洲際彈道飛彈。

    綜合外媒報導，美國總統拜登將於5月20日至24日將訪問南韓和日本，這是他上任以來首次到亞洲進行訪問，預計20-22日先訪南韓，與南韓新任總統尹錫悅進行會談，北韓可能在拜登訪韓期間有所動作，熟悉美國情報的官員透露，「已經出現過去洲際彈道飛彈發射前的跡象」，金正恩可能在未來48至96小時候內發射洲際彈道飛彈。

    北韓4日就曾試射洲際彈道飛彈，不過美方研判該飛彈一升空就爆發，並未成功；不過目前北韓國內疫情嚴峻，據朝鮮國家緊急防疫司令部今（18日）公佈的數據，截至17日傍晚6點，過去24小時北韓新增發燒症狀病例23萬2880起，新增死亡病例6起，累計發燒病例171萬零595萬起，總計死亡病例62起。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎猛攻北韓也淪陷 美國：現無提供疫苗計畫
    2022/05/13 12:12

    武漢肺炎猛攻北韓也淪陷 美國：現無提供疫苗計畫
    與病毒共存 歐盟搭機免戴口罩
    2022/05/13 05:30

    與病毒共存 歐盟搭機免戴口罩

    蘇晏霈拍《我的婆婆》外表遭質疑？
    北韓射洲際飛彈 美國務院：已違反安理會決議
    2022/05/05 10:55

    北韓射洲際飛彈 美國務院：已違反安理會決議
    日防相岸信夫5月3至6日訪華盛頓特區 與美防長會談
    2022/04/28 15:08

    日防相岸信夫5月3至6日訪華盛頓特區 與美防長會談

    年輕人輕鬆買房 站前特區精品宅夯
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播