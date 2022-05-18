武漢肺炎將成全國前3大死因之一 澳洲專家擔憂變異株

澳洲專家說，今年底武漢肺炎將成為澳洲前三大死因之一。（歐新社）

2022/05/18 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕ABC報導，澳洲每百萬人新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診數達全球第1，澳洲專家直言，今年底武漢肺炎將成為澳洲前三大死因之一，且確診病例增加，將衍生出Omicron亞變種（sub-variant），可能造成重複染疫，確診數勢必將隨之增加。

ABC報導，在澳洲與武漢肺炎相關的日均死亡人數達到40人，比3月份多了1倍，澳洲官方16日統計數據也顯示，累計確診人數已超過600萬人，死亡也超過7000例。

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根據墨爾本大學流行病學家巴克斯特（Baxter）的說法，武漢肺炎已經是澳洲人主要死亡原因之一，今年底更可能成為前3大死因之一，確診病例增加，將衍生出Omicron亞變種，屆時將帶來更嚴重影響。

韋斯特米德研究所病毒學家托尼·坎寧安（Cunningham）說，世界各地不斷出現的新的亞變種「令人擔憂」，社區病毒越多，變種病毒出現的可能性就越多。

坎寧安表示，若Omicron亞變種變成主流株，確診病例將進一步上升。

伯納特研究所首席執行官克拉布（Crabb）表示，澳洲數據顯示不同尋常，很多確診者病得很重，因過去兩年疫情帶來嚴重影響，又正值澳洲大選，政府、政治人物都害怕提到疫情，他們取消戴口罩防疫政策，「把頭埋在沙子裡」，忽略病毒傳播帶來病例及住院人數增加。

克拉布說，過去幾個月也證實大量確診病例將不利於商業，國家應該注意武漢肺炎可能進一步影響健康，根據海外數據顯示，約10%確診者可能有長期後遺症，影響他們的心臟、肺部等。

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