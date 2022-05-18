為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎將成全國前3大死因之一 澳洲專家擔憂變異株

    澳洲專家說，今年底武漢肺炎將成為澳洲前三大死因之一。（歐新社）

    澳洲專家說，今年底武漢肺炎將成為澳洲前三大死因之一。（歐新社）

    2022/05/18 14:49

    〔即時新聞／綜合報導〕ABC報導，澳洲每百萬人新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診數達全球第1，澳洲專家直言，今年底武漢肺炎將成為澳洲前三大死因之一，且確診病例增加，將衍生出Omicron亞變種（sub-variant），可能造成重複染疫，確診數勢必將隨之增加。

    ABC報導，在澳洲與武漢肺炎相關的日均死亡人數達到40人，比3月份多了1倍，澳洲官方16日統計數據也顯示，累計確診人數已超過600萬人，死亡也超過7000例。

    根據墨爾本大學流行病學家巴克斯特（Baxter）的說法，武漢肺炎已經是澳洲人主要死亡原因之一，今年底更可能成為前3大死因之一，確診病例增加，將衍生出Omicron亞變種，屆時將帶來更嚴重影響。

    韋斯特米德研究所病毒學家托尼·坎寧安（Cunningham）說，世界各地不斷出現的新的亞變種「令人擔憂」，社區病毒越多，變種病毒出現的可能性就越多。

    坎寧安表示，若Omicron亞變種變成主流株，確診病例將進一步上升。

    伯納特研究所首席執行官克拉布（Crabb）表示，澳洲數據顯示不同尋常，很多確診者病得很重，因過去兩年疫情帶來嚴重影響，又正值澳洲大選，政府、政治人物都害怕提到疫情，他們取消戴口罩防疫政策，「把頭埋在沙子裡」，忽略病毒傳播帶來病例及住院人數增加。

    克拉布說，過去幾個月也證實大量確診病例將不利於商業，國家應該注意武漢肺炎可能進一步影響健康，根據海外數據顯示，約10%確診者可能有長期後遺症，影響他們的心臟、肺部等。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    謠言終結站》澳殯儀館稱武肺疫苗致嬰幼兒死亡？ 查核中心：錯誤
    2022/02/20 12:02

    謠言終結站》澳殯儀館稱武肺疫苗致嬰幼兒死亡？ 查核中心：錯誤
    澳洲將重啟國界 接種2劑或3劑疫苗冒爭議
    2022/02/08 14:52

    澳洲將重啟國界 接種2劑或3劑疫苗冒爭議

    蘇晏霈拍《我的婆婆》外表遭質疑？
    擔心疫情影響婚禮...準新娘衝夜店「交換口水」盼提早染疫
    2022/01/11 20:13

    擔心疫情影響婚禮...準新娘衝夜店「交換口水」盼提早染疫
    武漢肺炎》澳洲確診破百萬 「逾半病例集中在過去1週內」
    2022/01/10 19:57

    武漢肺炎》澳洲確診破百萬 「逾半病例集中在過去1週內」

    幼兒完整接種肺鏈疫苗 防護滴水不漏
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播