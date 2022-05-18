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    上海大逃亡！ 加價5倍都搶不到票離滬

    大量人潮急離開上海。（圖擷取自微博）

    大量人潮急離開上海。（圖擷取自微博）

    2022/05/18 07:35

    〔即時新聞／綜合報導〕中國經濟首都上海市在封鎖多日後，於本月16日宣佈社會清零成功將逐步解封，隨即在虹橋車站湧現大量的「離滬人潮」，長長人龍排隊等買車票逃離上海，由於離滬人潮太多，車票超難買，當地網民稱票價爆漲5倍仍搶不到票，「黃牛票」盛行，上海鐵路公安昨（17）日通報，已經抓到5起加價轉售火車票的案件。

    中媒報導，上海鐵路公安已經逮捕6名離滬車票「黃牛」，涉及5起加價買賣車票，全部都被當局扣留中。

    根據上海鐵路公安出示的案情，這些人是先網路搶票，反手轉賣，其中，有兩張票是以加價2200元人民幣（下同，約台幣9658元）出售，等於1張票加價近5千元台幣。另有人加價3500元（約台幣15365元）賣出7張票，等於1張約加價2195元台幣。警方並未說明車票原價及目的地。

    同時據微博上傳出的消息，離滬車票從原來的200多元、300多元，已經飆到千元（約4390元台幣）仍買不到票，等於爆漲5倍也搶不到車票離開上海。

    上海市是中國經濟首都，大量外地人口進入上海討生活，但嚴苛封城後，導致全球供應鏈大亂，外資撤走、大量微型企業倒閉、本地經濟大受衝擊，爆大量失業潮，這些失望的外地人也在解封後，想要急撤上海。

    據網傳訊息，由於離滬人潮太多、且大眾交通尚未恢復，不止離滬黃牛票價格高，連叫車去虹橋火車站價錢不斷漲價，有些人還捨不得加價買票，只能排隊等票，甚至露宿路邊排隊。

    大量人潮急離開上海。（圖擷取自微博）

    大量人潮急離開上海。（圖擷取自微博）

    上海各車站外都大排長龍想離開上海。（圖擷取自微博）

    上海各車站外都大排長龍想離開上海。（圖擷取自微博）

    大量人潮想離開上海。（圖擷取自微博）

    大量人潮想離開上海。（圖擷取自微博）

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