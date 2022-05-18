為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    悼念水牛城槍擊受害者 拜登痛批：白人至上主義是毒藥

    拜登夫婦悼念槍擊案受害者，並譴責白人至上主義。（美聯社）

    拜登夫婦悼念槍擊案受害者，並譴責白人至上主義。（美聯社）

    2022/05/18 08:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約水牛城爆發基於種族主義的槍擊案，造成數十人傷亡。美總統拜登赴案發現場悼念受害者並慰問家屬，他痛批這類白人至上思想是「毒藥」，此案毫無疑問是本土恐怖主義。

    《路透》報導，拜登與第一夫人吉兒赴槍擊現場悼念死傷者，他說，「發生在這裡的事情顯而易見，就是恐怖主義，本土恐怖主義」、「白人至上是毒藥，在我們的政治體制內流竄。我們得盡可能清楚且強烈表明，白人至上的意識形態在美國沒有立足之地。」

    拜登表示，「仇恨和恐懼被這些偽裝的愛國者給予了太多的氧氣。現在是時候了，為了所有族裔的人們，每個人應站出來表態拒絕白人至上主義。」

    年僅18歲的槍擊案主嫌簡壯（Payton Gendron）當地時間14日在水牛城的連鎖超市Tops Friendly Market行兇，造成十人死亡與三人受傷，且犯案時還開設網路直播。

    即便美國近年槍擊案不斷，拜登也要求國會通過針對購買槍枝的新背景審查法案，以及禁止軍用突擊武器和大容量彈匣，但支持進一步管控槍枝的民主黨人在國會仍難以取得足夠票數。拜登坦言，「要通過法案非常困難，但我不會放棄。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    照片曝光！加州教會槍擊案兇手被壓制 旁邊還掉出1把刀
    2022/05/17 10:32

    照片曝光！加州教會槍擊案兇手被壓制 旁邊還掉出1把刀
    死者身分曝光！美加州教會槍擊傷亡皆台裔 制伏槍手牧師說話了
    2022/05/16 18:07

    死者身分曝光！美加州教會槍擊傷亡皆台裔 制伏槍手牧師說話了

    千萬直播主遭誤認嫩妹 親曝回春妙招
    美南卡州商場大規模槍擊14傷 嫌犯可保釋回去上班
    2022/04/18 10:26

    美南卡州商場大規模槍擊14傷 嫌犯可保釋回去上班
    美匹茲堡驚傳大規模槍擊 11人中彈2死
    2022/04/17 17:00

    美匹茲堡驚傳大規模槍擊 11人中彈2死

    樹德科技大學
    美國南卡傳購物中心爆槍擊案 至少12傷、3人被逮
    2022/04/17 09:22

    美國南卡傳購物中心爆槍擊案 至少12傷、3人被逮
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播