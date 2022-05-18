悼念水牛城槍擊受害者 拜登痛批：白人至上主義是毒藥

拜登夫婦悼念槍擊案受害者，並譴責白人至上主義。（美聯社）

2022/05/18 08:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約水牛城爆發基於種族主義的槍擊案，造成數十人傷亡。美總統拜登赴案發現場悼念受害者並慰問家屬，他痛批這類白人至上思想是「毒藥」，此案毫無疑問是本土恐怖主義。

《路透》報導，拜登與第一夫人吉兒赴槍擊現場悼念死傷者，他說，「發生在這裡的事情顯而易見，就是恐怖主義，本土恐怖主義」、「白人至上是毒藥，在我們的政治體制內流竄。我們得盡可能清楚且強烈表明，白人至上的意識形態在美國沒有立足之地。」

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拜登表示，「仇恨和恐懼被這些偽裝的愛國者給予了太多的氧氣。現在是時候了，為了所有族裔的人們，每個人應站出來表態拒絕白人至上主義。」

年僅18歲的槍擊案主嫌簡壯（Payton Gendron）當地時間14日在水牛城的連鎖超市Tops Friendly Market行兇，造成十人死亡與三人受傷，且犯案時還開設網路直播。

即便美國近年槍擊案不斷，拜登也要求國會通過針對購買槍枝的新背景審查法案，以及禁止軍用突擊武器和大容量彈匣，但支持進一步管控槍枝的民主黨人在國會仍難以取得足夠票數。拜登坦言，「要通過法案非常困難，但我不會放棄。」

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