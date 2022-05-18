不怕土耳其反對！ 芬蘭瑞典：18日送件申請加入北約

瑞典總理安德森（Magdalena Andersson，圖右）17日與來訪的芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto，圖左）會面。（路透）

2022/05/18 07:20

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其明確表態反對芬蘭和瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）後，芬蘭和瑞典17日宣布，兩國將在18日共同送出加入北約的申請表，並樂觀相信能夠獲得土耳其支持。

土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）16日表示，土耳其反對芬蘭及瑞典加入北約，因為兩國都沒有明確反恐怖主義立場，更聲稱兩國代表團不需為了說服土耳其而費心。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導，芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）17日訪問瑞典，他在瑞典議會發表講話說，「土耳其的立場在過去幾天裡迅速改變，變得更加嚴厲。但我相信，在建設性討論的幫助下，我們將解決問題。」

尼尼斯托透露，他在1個月前與艾多根通電話，當時對方支持芬蘭和瑞典加入北約，但卻在上週改變立場，這意味著雙方必須繼續討論，他對獲得土耳其支持仍感到樂觀。

芬蘭和瑞典將在18日送出加入北約的申請表，19日瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）和芬蘭總統尼尼斯托將訪問華盛頓，與美國總統（Joe Biden）討論加入北約與烏克蘭和歐洲安全等問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法