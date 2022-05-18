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    加州教會槍擊案》周文偉將依謀殺罪起訴 檢方：他是要殺死所有人

    68歲周文偉15日下午到位加州拉古納伍茲的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）行凶，當時台僑聚集的「爾灣台灣基督長老教會」借場地舉行活動。槍擊案造成52歲台裔醫師鄭達志身亡及5人受傷。（路透、美聯社，本報合成）

    68歲周文偉15日下午到位加州拉古納伍茲的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）行凶，當時台僑聚集的「爾灣台灣基督長老教會」借場地舉行活動。槍擊案造成52歲台裔醫師鄭達志身亡及5人受傷。（路透、美聯社，本報合成）

    2022/05/18 00:04

    〔中央社〕美國加州橘郡（Orange County）檢察官史必哲今天表示，南加州台裔教會槍擊案凶嫌周文偉今天將遭檢方以謀殺等罪名起訴，並可能面臨死刑。

    68歲的周文偉15日下午來到位於加州拉古納伍茲（Laguna Woods）的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）行凶，當時台僑聚集的「爾灣台灣基督長老教會」在這裡租借場地舉行活動。槍擊案共造成52歲台裔醫師鄭達志身亡及5人受傷。

    路透社報導，史必哲（Todd Spitzer）告訴美國有線電視新聞網（CNN），凶嫌將面臨5項殺人未遂罪名、4項非法持有爆裂物罪名和1項持槍謀殺罪名。

    史必哲還說，這名槍手攜帶一些類似汽油彈的爆裂物、15個裝滿9毫米子彈的彈匣以及2枝半自動武器，前往行凶地點。

    史必哲表示，「犯嫌準備要殺死那座教堂裡的每個人」，「我相信他是要殺死所有人，然後把教堂炸了」。

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