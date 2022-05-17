芬蘭瑞典領袖聲明：共同申請入北約象徵民主勝利

芬蘭總統尼尼斯托（左）應邀訪問瑞典，今天與瑞典首相安德森（右）召開共同記者會，強調兩國過去幾個月合作，到現在將共同申請加入北約，代表民主的勝利。（路透）

2022/05/17 23:28

〔中央社〕瑞典昨天繼芬蘭後宣布申請加入北約，芬蘭總統尼尼斯托與瑞典首相安德森今天召開共同記者會表示，兩國過去幾個月來合作，到現在即將共同提出申請加入北約，這代表民主的勝利。

尼尼斯托（Sauli Niinisto）受瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（King Carl XVI Gustaf）之邀造訪瑞典，今天抵達斯德哥爾摩，進行為期2天的訪問。

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在記者會上，尼尼斯托罕見的全程使用芬蘭的第二官方語言—瑞典語發表談話，在媒體問答時，有別於往常的英語，尼尼斯托也只用兩國的官方語言，加強了兩國重要夥伴關係的印象。

安德森（Magdalena Andersson）表示，瑞典與芬蘭有長遠的夥伴關係以及深厚的互信，在國家安全議題上，兩國都做出了對各自最好的決定，她很慶幸這個決定是共同加入北約。

她也說，現實已經產生了劇變，這代表著改變的時候到了。

安德森認為，兩國共同加入北約，不但會增強北約的防禦能力，也讓北歐、波羅地海區域更加安全。而北歐各國對芬蘭、瑞典在送出申請到正式成為會員國期間的安全也都做出了承諾。

加入北約，也會增加瑞典跟土耳其之間的合作關係。

至於土耳其的反對，兩人都表示不擔心，尼尼斯托甚至表示，他對土耳其的支持依舊感到樂觀。

尼尼斯托認為，過去幾個月芬蘭瑞典兩國的合作，以至於現在即將共同提出申請，這代表了民主的勝利。

昨天瑞典正式宣布將與芬蘭同步申請進入北約，芬蘭國會也在今天以188張同意票對8張反對票的結果，批准芬蘭申請加入北大西洋公約組織（NATO）的提案。

兩國領導人將於19日一同造訪白宮，與美國總統拜登（Joe Biden）討論兩國加入北約以及歐洲安全相關事宜。

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）稍早對媒體表示，兩國將會在明天一同送出加入北約的申請表，這個消息在今天的記者會上得到安德森的確認。（編輯：黃自強）1110517

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