拜登將邀瑞典總理、芬蘭總統赴白宮 談北約入會申請

美國總統拜登（左）將邀請瑞典總理安德森（Magdalena Andersson，中）、芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto，右）赴白宮商討加入北約（NATO）事宜。（法新社、路透，本報合成）

2022/05/17 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引發歐洲局勢動盪，美國白宮17日聲明指出，拜登將邀請瑞典首相安德森（Magdalena Andersson）、芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）赴美，共商北約（NATO）入會申請事宜。

據《路透》報導，芬蘭、北約近日相繼表態將申請加入北約，美國官方今（17）日聲明指出，美國總統拜登將邀請瑞典首相安德森、芬蘭總統尼尼斯托入白宮，共商北約入會申請事宜。

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白宮發言人尚皮耶（Karine Jean Pierre）表示，三人將針對「歐洲安全及深化三方在全球議題上的緊密關係，以及支援烏克蘭」進行討論。

據悉，芬蘭、瑞典近日已相繼宣布將申請加入北約，芬蘭國會17日也以188：8的壓倒性票數，同意北約加入申請案。

然而，加入北約需要北約所有成員國一致同意，成員國之一的土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）在此之前曾多次公開表示不會支持芬蘭、瑞典加入，與其他成員國「加速通過2國申請」的意見產生分歧。

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