馬克宏尷尬！ 愛沙尼亞總理籲別再打給普廷：他是一名罪犯

愛沙尼亞總理卡拉斯（圖右）近日意有所指地向馬克宏喊話「別再致電普廷了」，直言打給「一名罪犯」根本於事無補。圖左為波蘭總統杜達。（歐新社）

2022/05/17 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭以來，法國總統馬克宏多次致電給俄羅斯總統普廷溝通調停，不僅沒收到效果，還爆出馬克宏曾勸烏克蘭總統澤倫斯基「放棄部份領土，幫普廷留點面子」。愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）近日則意有所指地向馬克宏喊話「別再致電普廷了」，直言打給「一名罪犯」根本於事無補。

綜合外媒報導，卡拉斯13日在一場國際安全研討會中，意有所指地向在烏俄戰事中穿梭的馬克宏喊話，她呼籲世界領袖停止與普廷通電話：「如果每個人都不斷地打電話給他，他就不會認為被孤立...這一點意義都沒有...為什麼要打電話給他？他是一名罪犯。」

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而同日則爆出，澤倫斯基接受義大利電視頻道訪問時，被問及對馬克宏日前曾說「歐洲必須避免羞辱普廷」一事有何看法，而他回應道，馬克宏曾要求烏克蘭在領土上讓步，幫普廷留點面子，澤倫斯基則斷然拒絕。

事後，法國總統府愛麗榭宮官員駁斥澤倫斯基的說法：「總統從未要求澤倫斯基作出任何讓步，他總是說，必須由烏克蘭人決定如何與俄國談判。」

???????? Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала мировых лидеров перестать названивать Путину: "Зачем вы с ним говорите? Он военный преступник и ваши разговоры не решают никаких проблем". pic.twitter.com/RoGqqLRcZh — Рустем Адагамов （@adagamov） May 16, 2022

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