產婦被迫自己走到病房「突然生了」 目睹女嬰摔破頭好崩潰

巴西一名臨盆的產婦被迫走路，走到一半腹中女嬰突然出生墜地，頭部受到強烈撞擊。示意圖。（美聯社）

2022/05/17 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕巴西孕婦約西亞（Josian Marques Pereira）即將臨盆，6日出現宮縮就醫，卻空等了40分鐘，才等到一名護理師告知沒有輪椅等醫療器材輔助下，要她自己走到病房；然而還未到定點，腹中胎兒卻突然出生，「哇哇墜地」時，頭部受到強烈撞擊，火速轉院，縫了11針，讓家屬十分心痛。

綜合外媒報導，事件發生在巴西南部美景市（Belo Horizonte）的一家婦產科醫院，當時，約西亞被緊急送往醫院準備生產，在等了近1小時後，護理師才通知要她自行走到病房，但當時約西亞卻因為強烈宮縮無法移動，卻也無計可施。

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最後，約西亞只好被迫挺著孕肚步行到病房，但在她剛起身走幾步路羊水就破了，女嬰突然出生墜地，頭部因強烈撞擊地板而破裂受傷，隨後送往若昂二十三世醫院（João XXIII Hospital）治療。

事後，約西亞回想起當時狀況無奈地說：「我坐不住了。我需要躺下，但我不能。於是我坐在座位的邊緣，幾乎是躺著。當時我只是感覺寶寶出來了，我聽到她摔倒在地上的聲音。」

根據醫院報告結果顯示，女嬰除了頭部外傷外還有出血的症狀，因此縫了11針，並於11日隨母親出院。

而崩潰的約西亞聲稱，如果不是醫院工作人員的疏忽，這件事就不會發生，她的丈夫也在女嬰出生兩天後，向警方報案。然而事發迄今，該婦產科醫院拒絕對這些指控提出任何看法，目前警方已介入調查。

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