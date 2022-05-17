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    軍情動態》強化制海能力 美國第71艘伯克級神盾艦服役

    美國最新驅逐艦小彼得森號成軍服役，強化美軍制海能力。（圖擷取自美國國防部官媒）

    美國最新驅逐艦小彼得森號成軍服役，強化美軍制海能力。（圖擷取自美國國防部官媒）

    2022/05/17 19:43

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍艦製造公司亨廷頓．英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries，HII）去年12月將最新神盾驅逐艦「小彼得森號」（USS Frank E. Petersen Jr.，DDG121）交付美國海軍，成為美軍第71艘伯克級神盾艦，今年5月14日正式成軍服役。

    這艘驅逐艦以美陸戰隊首位非裔飛官與非裔將領小彼得森中將為名，美國海軍強調，這艘軍艦繼承小彼得森在韓戰與越戰奮戰不懈的精神，強化美軍制海能力。

    「小彼得森號」屬於Flight IIA構型的阿利伯克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦，同時配置了神盾9C2戰鬥系統（Aegis Baseline 9C2 Combat System），使其具備整合防空與飛彈防禦能力，同時針對彈道飛彈（Ballistic Missile）的防禦也有所提昇。

    而神盾9C2戰鬥系統，具備更快速的反應時間、更強大的火力，同時面對各式威脅進犯時，能有更高的電子反制（Electronic Countermeasure）能力。

    但小彼得森號的雷達戰系已使用部分Flight III批次系統，以減少兩批次間的性能差距，其神盾系統也已換裝為最新版本「基線9」（Baseline 9），具備「整合防空暨飛彈防禦系統」（IAMD），以及更強大的飛彈防禦（BMD）能力。

    小彼得森號是以紀念美國陸戰隊中將小彼得森（Frank E. Petersen Jr）而命名的戰艦，他是第一位非裔陸戰隊飛行員，同時這也是美國海軍中第一艘以非裔陸戰隊軍官名字命名的戰艦。

    小彼得森生於1932年，曾參與韓戰與越戰，執行350次戰鬥飛行任務，駕駛各種戰鬥機與攻擊機飛行超過4000小時在服役了38年之後，於1988年退休，後於2015年過世。

    小彼得森號14日在南卡羅萊納州查爾斯頓正式成軍服役。（圖擷取自美軍DVIDS官網）

    小彼得森號14日在南卡羅萊納州查爾斯頓正式成軍服役。（圖擷取自美軍DVIDS官網）

    美陸戰隊首位非裔領小彼得將軍打破種族藩籬，寫下歷史。（圖取自維基百科公有領域）

    美陸戰隊首位非裔領小彼得將軍打破種族藩籬，寫下歷史。（圖取自維基百科公有領域）

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