美國疫情再升溫！死亡數3個月激增10萬 未打疫苗者死亡率飆10倍

美國邁向與病毒共存，絕大多數防疫限制已解除。（美聯社）

2022/05/17 16:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國疾病管制暨預防中心（CDC）16日確認，美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）死亡人數至14日正式突破100萬人，過去3個月死者增加10萬人，其中65歲或以上長者佔了近4/3，而未接種疫苗人士死亡風險是已完成全程接種的10倍！

不過，美國地方政府更廣泛地實行「與病毒共存」政策，無意實施新防疫規則來控制疫情，也沒重新強制民眾戴口罩。

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美國武肺死亡人數繼續維持檯面上的全球首位。根據CDC公布的資料，美國目前的平均每日新增死亡個案約300例，較2021年1月高峰期平均每日新增約3400例死亡個案的情況輕微，不過近3個月以來已急增10萬人，死亡個案中有95.8%是45歲以上人士，74.4%是65歲以上長者。CDC指，未接種疫苗人士死亡風險是已完成全程接種的10倍。

美國確診個案數量正再次上升，過去兩週上升超過60%，目前全國平均每天新增約8.6萬例確診個案。住院率和死亡率增加的情況，通常會比確診個案數量上升的情況滯後2至3週出現。

美國疫情再升溫，Omicron變種病毒免疫逃脫能力強大，變得越來越難纏，突破性感染病例明顯上升，尤其Omicron亞變種「BA.2.12.1」被專家認定是當今最具傳染力的變種株，已經在美國快速傳播，病例數增加了5成。

據《彭博》16日報導，拜登政府計畫延長公共衞生緊急狀態，最近一次延長是在今年4月批准，期限至今年7月中旬。同時，拜登呼籲國會批准數十億美元的額外資金，用於應對疫情。

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