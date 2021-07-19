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    美過去兩週確診暴增135％ 公衛官員：對今秋疫情深感擔憂

    受Delta變種病毒肆虐影響，美國新增確診和死亡率再度攀升，過去兩週確診病例驟增135%，專家憂心Delta引發的疫情不斷擴大。（歐新社）

    受Delta變種病毒肆虐影響，美國新增確診和死亡率再度攀升，過去兩週確診病例驟增135%，專家憂心Delta引發的疫情不斷擴大。（歐新社）

    2021/07/19 08:14

    〔即時新聞／綜合報導〕受Delta變種病毒肆虐影響，美國新增確診和死亡率再度攀升，過去兩週確診病例驟增135%，專家憂心Delta引發的疫情不斷擴大，對未來幾週及秋天的疫情深感擔憂。

    美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種比例雖在全球名列前茅，但近日確診數仍再度暴增，在過去兩週美國的確診病例驟增135%，幾乎每個州的確診數都攀升。

    美國公共衛生局局長莫西（Vivek H. Murthy）指出，疫苗接種量不足的地區存在風險，這些地區的住院人數也明顯增加，目前也有越來越多城市升高防疫限制。莫西也表示，目前仍有數以百萬計民眾沒有接種疫苗，且有部分民眾是抵制疫苗，但越來越多美國民眾返回工作崗位，也有許多尚未接種疫苗的學生回到學校，對於未來幾週以及秋天的疫情發展仍深感擔憂。

    美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）指出，6月間因染疫住院治療的患者中，97%沒有接種疫苗。他認為武漢肺炎正在成為未接種疫苗者的流行病。

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