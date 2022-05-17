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    逮捕影片曝光！ 為500元出賣同胞 烏克蘭間諜被抓秒認罪

    烏克蘭國家安全局屢屢抓獲俄羅斯特務與烏國內奸，圖為國家安全局人員正準備逮捕俄羅斯間諜。（美聯社）

    烏克蘭國家安全局屢屢抓獲俄羅斯特務與烏國內奸，圖為國家安全局人員正準備逮捕俄羅斯間諜。（美聯社）

    2022/05/17 18:37

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭奮勇抵禦俄羅斯入侵，也持續肅清國內間諜與內奸，烏克蘭國家安全局（SBU）近日在烏東斯洛維揚斯克（Sloviansk），逮捕一名提供情報給俄羅斯的間諜，而外媒也公布相關影片。

    根據《CNN》報導，烏克蘭國家安全局人員在斯洛維揚斯克逮捕一名向俄羅斯出賣烏克蘭情報的間諜，他向俄軍提供該鎮軍營、武器庫或SBU在該鎮的總部位置，如此一來可讓俄軍進行精準轟炸。

    該名男子被2名武裝人員壓制在地，身上也被搜出用來洩露情報的手機，他見東窗事發只好馬上坦承自己曾與俄軍進行聯繫，也透露他當間諜只獲得500格里夫納（約新台幣510元）的報酬。

    該名男子被捕後，將被轉移到烏克蘭西部的聶伯羅（Dnipro）受審，若證明他進行的間諜行為導致烏克蘭人死亡或「嚴重後果」，定罪後可能得在監獄度過餘生。

    烏克蘭國家安全局指出，境內間諜分為兩種，一種是典型的滲透者，原本就是俄羅斯公民的人，在戰爭初期被帶到頓巴斯地區並混入人群生活；另一種則是為金錢而出賣同胞，這種類型佔了大多數，因為現在因意識型態助俄的人已經越來越少。

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