加州教會槍擊案》阻擋凶手喪命台籍醫：行醫只盼社會更好

52歲台籍醫生鄭達志（John Cheng）捨身救命，他曾透露從醫盼社會更好。（法新社）

2022/05/17 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國南加州爾灣台灣基督長老教會槍擊事件，52歲台籍醫生鄭達志（John Cheng）挺身對抗凶嫌不幸遭槍殺身亡，他10年前接受媒體訪問時表示，他之所以走上學醫這條路，就是深受父親影響，他也深信「照顧好每一位病患，他們就有能力照顧好他們家人，從而創造出更多正向能量，進而影響社會」。

據了解，52歲鄭達志出生在台灣，1歲時跟隨父母移民到美國，他的父親鄭俊曉醫生曾在德州行醫多年，鄭達志在德州取得醫學學位後，到洛杉磯加大實習，並在南加州開業行醫，他熱愛運動，曾義務擔任多所高中校隊的隨隊醫師。

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鄭達志受訪時表示，他在德州東部長大，從小看見父親看病時關心病患家庭、生活，建立出不一樣醫病關係，社區因此有更佳良善與美好互動，他因此深受影響進而從醫。

他同時也是家庭醫生、運動醫學醫生。鄭達志說，有時須跳出框架思考，協助與陪伴患者了解身體狀態及治療目標，確保受傷人們「為了好的理由，在正確時機，往正確方向前進」。他的病人回饋「鄭醫師，你是第一個真正聆聽我說話的醫師」。

鄭達志提到，每位病人到訪時，他讓他們生活變得更好，就像在這個人種下照顧自己種子，「當他們可以好好照顧自己，就能好好照顧家人，從創造出更多正向能量，進而影響社會」。

該報導 也提到，鄭達志獲得美國家庭醫學委員會的董事會認證，更接受過運動醫學培訓，他是少見多領域家庭醫生，同時鄭達志育有兩子，他也能同理家長照顧幼兒，「他就像一個經驗豐富偵探，對於新的挑戰充滿活力」，為每個病患找到解決的方法。

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