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    從建築物受損程度推估！英國軍方：俄恐加大無差別轟炸住宅區

    英國軍方指出，由烏克蘭建築物遭砲襲後損毀的程度評估，其推測未來幾周內，俄方恐更加仰賴「無差別轟炸」的攻擊模式，瞄準住宅區。圖為烏克蘭國家衛隊士兵。（美聯社）

    英國軍方指出，由烏克蘭建築物遭砲襲後損毀的程度評估，其推測未來幾周內，俄方恐更加仰賴「無差別轟炸」的攻擊模式，瞄準住宅區。圖為烏克蘭國家衛隊士兵。（美聯社）

    2022/05/17 17:07

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已邁入第83天，俄軍目前似乎在頓巴斯（Donbas）戰役中陷入停滯狀態。對此，英國軍方指出，由建築物遭砲襲後損毀的程度評估，其推測未來幾週內俄方恐更加仰賴「無差別轟炸」的攻擊模式，瞄準住宅區。

    《天空新聞》報導，英國國防部17日於官方推特彙整的最新戰情分析指出，目前位於烏克蘭首都基輔（Kyiv）以北的切爾尼戈夫（Chernihiv）地區，粗估已有3500棟建築物毀損，而其中80%的受損建物，都是住宅。

    英國國防部指出，如此程度的破壞規模，顯示了俄軍準備在幾乎不考慮「差異性」及「比例原則」的狀況下，對烏國住宅區執行砲襲行動；此外，由於俄方「目標獲取能力」受限，其恐更加依賴「無差別轟炸」的攻擊模式。

    除了恐加大遠程轟炸的力度外，英國國防部提到，俄軍目前並不願意冒險，將戰鬥機飛越自己的前線；接下來的幾週內，其可能會繼續採用大規模砲襲，試圖在頓巴斯地區取得推進的動能。

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