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    日本開放「這4國」旅行團入境 條件打滿3劑疫苗

    日本宣布本月接受美國、澳洲、泰國、新加坡打滿3劑疫苗旅客以團體遊形式入境。（歐新社）

    日本宣布本月接受美國、澳洲、泰國、新加坡打滿3劑疫苗旅客以團體遊形式入境。（歐新社）

    2022/05/17 13:28

    〔即時新聞／綜合報導〕日本國土交通大臣齋藤鐵夫今宣布，本月將試辦「美國、澳洲、泰國、新加坡」4國已接種3劑疫苗旅客入境，但以小型團體旅客為先。

    根據日本NHK報導，交通大臣齋藤鐵夫表示，由於變異株疫情相對平靜，他們將接受來自美國、澳洲、泰國、新加坡打滿3劑疫苗旅客，並試辦小旅行團。日本觀光廳和旅​​行社行業將進行合作，旅行團的觀光點僅限都道府縣同意的地區。。

    針對外國旅客如何防疫，將由日本觀光廳為旅行團、住宿業者制定相關指導方針，包含如何徹底防疫、確診者將如何等。交通大臣齊藤鐵夫說，「關於再次開放日本旅遊，有必要謀求地方的理解和安心感。」

    根據日本NHK報導，針對其他外國旅客，政府正在評估國際疫情，考慮下月開始分階段恢復外國旅客入境。

    根據路透社 報導，旅遊業是日本經濟支柱，自2020年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發後，旅客一直被禁止入境，僅允許學生、商務客入境，日本旅遊業不斷喊話，盼在日圓匯率跌至20年低點時，開放外國旅客入境。

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