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    牧羊犬狠咬3歲女童！收養4天就闖禍 飼主不會德語無法阻止

    英國傳出有名3歲女童與祖父母在公園玩耍時，突然被1隻牧羊犬攻擊，導致全身多處留下令人怵目驚心的傷疤。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    英國傳出有名3歲女童與祖父母在公園玩耍時，突然被1隻牧羊犬攻擊，導致全身多處留下令人怵目驚心的傷疤。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    2022/05/17 15:26

    〔即時新聞／綜合報導〕英國有名3歲女童與祖父母在公園玩耍時，突然遭受1條兇猛的牧羊犬攻擊，造成全身多處留下令人怵目驚心的傷疤，而事發當時飼主雖然有上前想制止愛犬的脫序行為，無奈剛收養4天的愛犬只聽得懂德語的指令，讓不會德語的他因此無法阻止這場憾事發生。

    《每日郵報》報導，這起攻擊事件發生在去年8月的英國龐特普里斯（Pontypridd），33歲的巴傑爾（Daniel Barge）在事發4天前，從救援中心領養了隻名為齊菲爾（Chief）的10歲荷蘭牧羊犬，牠曾在德國接受過專業訓練，不過僅聽得懂德語的指令，所以工作人員事前警告不會德語的巴傑爾，齊菲爾對年幼孩童據有威脅性，外出時一定要讓牠遠離有孩童出沒的場所，如公園或遊樂場。

    不過巴傑爾並沒有將工作人員的警告放在心上，仍帶著剛領養不久的愛犬，前往位在龐特普里斯（Pontypridd）的Barry Sidings Countryside公園裡散步，結果齊菲爾在公園內看到有名3歲女童正在開心玩耍時，突然間衝上前撲倒對方，並開始猛力撕咬女童的背部與脖子長達15秒，巴傑爾與女童祖父母被嚇得趕緊上，試圖拉開牠，無奈狗的力氣太大，在場也沒有人會說德語，只能眼睜睜看著這起悲劇發生。

    事後身受重傷的女童，被緊急送往醫院接受全身麻醉手術救治，雖然背部與脖子留下難以癒合的傷疤，但幸運保住了性命。女童的母親表示，比起身體上的傷疤，女童心裡對狗產生的陰影對其更是嚴重，現在仍會不時做噩夢。

    身為飼主的巴傑爾難責其咎，不但被法院判緩刑2個月，還須支付500英鎊（約新台幣1萬7800元）給受害女童作為賠償。

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