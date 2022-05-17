日本小鎮千萬紓困金全誤匯給他 「年輕帥男」人間蒸發

日圓示意圖。（歐新社）

2022/05/17 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕日本上個月發生一起荒謬事件，山口縣阿武町地方政府在處理疫情紓困金時，不慎把所有錢都匯到同一個帳戶，金額一共4630萬日圓（約新台幣1063萬元），結果帳戶的主人選擇逃亡，如今已人間蒸發。

《日本今日》16日報導，上個月一名24歲男子收到政府撥給山口縣阿武町463戶家庭的疫情紓困金共4630萬日圓（約新台幣1063萬元），當地官員隨即為誤撥款項道歉，並開始追蹤紓困金的流向。

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報導指出，之所以發生如此奇怪的錯誤，原因在於當地政府編制一份申請紓困金的家戶名單，並將這份資料以磁碟片形式交給銀行，但同時又在線上把小鎮的匯款單傳給銀行，結果疑似表格出錯，導致銀行誤以為排在第一戶的男子帳戶是代理收款戶，於是轉入全部金額。

男子上個月8日收到鉅款後，為了避免被追查，於是每天從帳戶轉出60萬日圓（約新台幣13.7萬元），當地政府直到21日才找到該名男子，但男子拒絕交出款項，於是地方政府對他提起訴訟，要求賠償紓困金加上律師費一共5116萬日圓（約新台幣1174萬元）。

如今這位在房東口中帥氣年輕的好男孩已經逃亡，他辭去工作並離開住處。

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