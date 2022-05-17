北韓疫情有黑數 南韓估計實際死亡病例恐高出4倍以上

南韓情報部門分析，北韓死亡病例數實際上可能比官方數據還要高出4到5倍。圖為金正恩視察平壤藥局。（美聯社）

2022/05/17 08:26

〔即時新聞／綜合報導〕北韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，北韓官方16日通報，自4月底至5月15日，北韓累計「發燒病例」121萬例、累計死亡病例50例。南韓情報部門認為，在各項因素分析下，北韓累計的死亡病例數實際上可能比官方數據還要高出4到5倍。

根據南韓《韓聯社》報導，依照北韓官方數據統計，北韓的新冠病毒致死率僅0.004%，在北韓「疫苗零接種」的狀態下實在令人難以置信。南韓高麗大學安山醫院感染科教授崔原碩指出，新冠死亡率和患者年齡與疫苗接種十分相關，北韓新冠致死率僅0.004%，違背常理。南韓情報部門推估，北韓實際的死亡病例最多可達到300例。

請繼續往下閱讀...

分析人士認為，此次是北韓首度承認境內發生疫情，單日確診規模劇增，實際上未統計的死亡病例更多，甚至可能出現瞞報的狀況。加上北韓基本上沒有病毒檢測工具，實際上疫情狀況應該更糟。

崔原碩表示，患者確診後不一定會發燒，但北韓卻只以發燒做為依據來判斷是否確診，可見北韓政府尚未掌握實際狀況。

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法