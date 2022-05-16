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    2年防疫「人均延壽10天」？中國學者李稻葵被評「侮辱智商」

    中國北京清華大學教授李稻葵吹捧封城成效，他說，中國過去2年抗疫成績很偉大，每人平均壽命延長10天。（圖取自微信）

    中國北京清華大學教授李稻葵吹捧封城成效，他說，中國過去2年抗疫成績很偉大，每人平均壽命延長10天。（圖取自微信）

    2022/05/16 21:03

    〔中央社〕中國經濟學者李稻葵、林毅夫日前分別發表「兩年防疫人均延壽10天」及「美國只能跟中國搞好關係」等論調，都受到質疑。特別是李稻葵的觀點被指忽略了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情下封城的經濟損失，還被評「侮辱智商」。

    2022年「清華五道口首席經濟學家論壇」14日以線上方式舉行，李稻葵、林毅夫及前重慶市長黃奇帆等人分別出席發表演講。其中，李、林二人在演講中提及上述內容。

    李稻葵當時表示，以「平均壽命」來看，中國過去2年的抗疫是有成績的。把美國死於疫情的人數（100萬）乘以4，若中國沒有做好防疫工作，過去2年會有400萬生命損失。每一個失去生命的挽回，相當於讓每個人多增加10天壽命，平均每年5天。

    他解釋，過去30或20年人均消費若升降1個百分點，會帶來10天的人均壽命升降。提高老百姓生活水平就是延長平均壽命，1%的人均消費成長，能提高每年10天的生命，相當於透過防疫挽救了400萬生命。

    至於林毅夫則聲稱，「總有一天中國的經濟總量將是美國的2倍。等那一天到來了，美國將不得不做一個平衡和抉擇，必須跟中國做貿易，必須跟中國維護好關係」。而中國要達到這一目標，則須「保持動態經濟發展」和「保持開放態度」。

    李稻葵的論調被披露後，在中國網路上引起不少質疑，其中包括一般網友及專業人士。有網友直指，疫情初期因官方隱瞞而致死的人，還有封城導致被醫院拒收致死、深感生命無望而自盡的人，他們的生命被「磚家」（中國網友對專家的蔑稱）算進去了嗎？

    攜程集團創辦人梁建章則以「和李稻葵商榷防疫政策的生命帳」為題發表文章指出，Omicron變種病毒在COVID-19疫苗普及後，致死率只有原型病毒的1/10，使原本嚴防死守的收益，可能會從10天降到1天。

    梁建章表示，與此同時，Omicron的傳播力卻大大加強，很多地方採取封城這種極端措施，造成了巨大的經濟損失。粗略估計，僅僅4和5月就會造成人民幣兆元級的損失。

    他指出，大面積嚴防死守的防疫政策，每月造成的GDP損失可能超過1兆元，換算成年度GDP就有1%的損失。按他和李稻葵的說法計算，避免死亡的人均壽命僅增加1天，但經濟下滑卻能損失5天，相抵後等於每個月減少4天。那麼過去2年人均壽命增加的10天，幾個月的封城就會全部抵消。

    中國資深媒體人連清川則以「李稻葵們被罵，一點也不冤」為題發表文章說，一個國家人均壽命的延長，靠的是食物的增加、營養的優化、醫學的昌明，幸福程度的提升，勞動強度的降低，健康運動的保持等多方面因素。

    連清川認為，因為一個流行病的控制，全民的壽命就得到了增加，李稻葵「侮辱的是中國人的智商，還是侮辱我們國家40多年來篳路藍縷，無數人貢獻了智慧、努力和血淚的市場經濟與社會福利事業」？

    對於林毅夫的論調，有中國網友則說，也許中國GDP會有超過美國的一天。但他說的「保持動態經濟發展」和「保持開放態度」，現在做到了哪一樣？光是封城清零，經濟發展就可能化為烏有。

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