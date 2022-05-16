暗示川普再戰2024 梅蘭妮亞批拜登欠缺領導力

梅蘭妮亞直批拜登缺領導力。（法新社檔案照）

2022/05/16 19:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在自她離開白宮後的首度媒體專訪中暗示，很可能隨著川普2024年挑戰白宮大位，再度重新當第一夫人。她也抱怨《時尚》（VOGUE）雜誌有偏見，未循慣例邀請她當封面人物。針對全國嬰兒配方奶粉短缺危機，梅蘭妮亞直批拜登缺領導力。

梅蘭妮亞是在接受福斯新聞主持人赫格斯（Pete Hegseth）專訪時，做以上表述。在15日播出的訪談中，針對一直有傳聞川普打算再度問鼎白宮，梅蘭妮亞被問及是否有可能再度入主白宮時，語帶玄機回答「不想把話說死」（Never say never）。

請繼續往下閱讀...

梅蘭妮亞說：「在白宮生活很開心，成為美國第一夫人是我莫大的榮耀。」她對於丈夫的政績頗為自豪說：「我認為我們在川普政府4年間取得很多成就。」

相較於現任第一夫人吉兒（Jill Biden）備受美國主流媒體呵護追捧，梅蘭妮亞2017年當上美國第一夫人後，從說話腔調到服飾，往往遭到CNN等主流媒體嘲笑，甚至川普卸任後仍不放過。

關於自己沒能登上時尚雜誌《VOGUE》封面一事，她表示：「很顯然，他們（VOGUE）帶有偏見，有明顯的好惡喜好。」不過比起登上《VOGUE》封面，我有很多更重要的事。

《VOGUE》自1892年創刊以來，從未以共和黨第一夫人為封面人物，而現任副總統賀錦麗上任前就成為該刊封面人物，吉兒則是在丈夫拜登上任半年就成為《VOGUE》封面人物，另一位美國前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama），更是3度當上《VOGUE》封面人物。

在全國嬰兒配方奶粉短缺危機之際，梅蘭妮亞表示，21世紀的美國兒童無法獲得食物，「令人心碎」；她並將此危機歸咎於缺乏「領導力」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法