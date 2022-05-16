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    南韓提合作防疫願援助疫苗 北韓未回應

    北韓領導人金正恩視察藥局，對南韓提議防疫合作未做任何回應。（法新社）

    北韓領導人金正恩視察藥局，對南韓提議防疫合作未做任何回應。（法新社）

    2022/05/16 18:06

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓近期爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情 ，南韓政府表態願提供防疫協助，根據韓聯社報導，南韓今上午11時透過「南北共同連絡事務所」聯繫，並以通知書提出防疫合作，但未獲北韓任何回應。

    根據韓聯社報導，這份通知由南韓統一部長權寧世的名義送出，收件人為北韓統一戰線部長金英哲，內文提及，南韓願意提供疫苗、口罩、檢測等物資，並期盼以防疫交流展開合作。

    以南韓統一部長權寧世的名義送出，指名發給北韓統一戰線部長金英哲，通知中表示願意援助疫苗等醫藥品，以及口罩、檢測工具等物資，並以南韓防疫經驗與北韓展開技術交流合作，為此進行實務接觸。但北韓無任何回應。

    南韓統一部表示，希望北韓能就衛生防疫合作積極回應。

    北韓朝中社報導，北韓自4月底至5月15日，全國累積發燒病例達121萬3550多例，痊癒64萬8630例，仍接受治療則有56萬4860多例，死亡則有50例。

    韓聯社報導，北韓已向中國尋求協助，以獲取武漢肺炎物資和設備，雙方之間的談判正在進行中。

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