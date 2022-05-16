早就等在那！ 俄軍渡河遇襲重創 烏軍秀「毀滅性打擊」影片

俄軍日前多次強行渡過烏東盧甘斯克的北頓內茨克河，慘遭烏軍伏擊損失慘重。（美聯社）

2022/05/16 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍日前多次強行渡過烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）的北頓內茨克河（Siverskiy Donets），慘遭烏軍伏擊損失慘重，烏軍也發布以無人機空拍的砲擊影片，顯示烏軍早已鎖定準備進行攻擊。

俄軍近日在盧甘斯克發起攻勢，8日於比洛霍里夫卡村莊（Bilohorivka）附近搭建浮橋，企圖越過關鍵河川「北頓內茨克河」，未料卻遭烏軍伏擊，英國國防部戰情報告指出，俄軍至少損失一個營級戰術群重要裝甲部隊和渡橋設備；沒想到俄軍12日再次嘗試越過該河川，搭建浮橋又再度被烏軍攻擊，俄軍折損更多軍備與士兵。

請繼續往下閱讀...

對此，烏克蘭國民警衛隊快速反應旅15日在臉書PO出砲擊摧毀浮橋的影片，可見烏軍無人機早已鎖定俄軍浮橋，鏡頭一拉遠就開始展開攻擊，也顯示烏軍早就定位在高處準備進行毀滅性打擊。

烏克蘭國民警衛隊快速反應旅也指出，俄軍想在比洛霍里夫卡（Bilohorivka）越過浮橋到河流對岸的企圖，被烏軍砲兵和武裝部隊等團隊有效地阻止，「這一行動當然會載入戰爭史和軍事史」。

烏軍14日證實，已控制哈爾科夫到該市以東約40公里到北頓內茨河的地帶，俄軍正在撤離，把重點轉向鞏固補給路線，同時加強在頓巴斯地區的砲擊，試圖消耗烏軍兵力與摧毀防禦工事。而俄軍這幾天強渡北頓內茨克河，多次被烏軍擊退，反蒙受重大損失，盧甘斯克州長蓋戴（Serhiy Gaidai）也透露，「截聽（通話）內容顯示，俄軍有一整個營拒戰」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法