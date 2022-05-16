中國防疫竟檢測蔬菜、活魚、沙拉 亂象叢生再重挫國際形象
〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情一再延燒，許多因為疫情而產生的社會亂象在網路上流傳，如今這些疫情亂象也躍上國際媒體版面，中國的國際形象再次重挫。
我國駐法代表吳志中在臉書 PO文表示「法國國營媒體報導，中國防疫破門強入民宅、強行分隔家庭、將人民關在牢籠，有人架梯子逃跑，檢測蝦子、魚、沙拉、蔬菜以及在機場跑道消毒，這些都是很多年都無法恢復的國家形象！」
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中國政府堅持「動態清零」政策，已經讓上海封城許久並且民怨四起，上海穿著白衣的防疫人員被網友們稱為「大白」、「白衛兵」，有防疫人員趁著民眾被隔離，竟私自進入民宅直接大量噴灑消毒水，甚至將冰箱內的食物也全部丟棄，官方竟還稱此舉是為了保證防疫「萬無一失」。
除了大肆噴灑消毒水及丟棄冰箱內的物品，在網路上也流傳其他畫面，甚至有防疫人員對著市場上魚類、肉類、水果、貓狗、海鮮做檢測，甚至將菜圃內的蔬菜挖起，還有民眾因為受不了高壓管制，在大樓搭起梯子試圖逃離隔離，各地陸續有暴動攻擊防疫人員的影片流出。
在國內，防疫人員正在給菜市場的魚做核酸檢測。????????????— Voice From Germany 德國之音????️ （@SDeutschlands） March 12, 2022
pic.twitter.com/c37GWoLgmH
白卫兵流行砸门 pic.twitter.com/1x4U9DUNLh— 方舟子 （@fangshimin） May 10, 2022
中國省民眾衝出圍籬，— 習噗噗去勢操刀手 （@Anna52352527） May 9, 2022
大白只能眼睜睜看著、不敢攔阻！ pic.twitter.com/1rSnjgILYt
給蔬菜水果核酸，— LUCY （@zhanglucy88） April 11, 2022
什麼驚悚事都能做得出來
甚至給高速口大货车
用生命探測儀檢查有沒有偷著出行的 pic.twitter.com/RIAS7UEESh
給蒜苗搞核酸，還要給那些什麼門把手啊，水果蔬菜啊，桌椅板凳啊，甚至輪胎快遞這些東西，你都要搞核酸?— 熱門視頻News （@StarLuxeUS） January 26, 2022
最大的問題就是年齡歧視！中國社會年齡歧視嚴重的一塌糊塗！你別說六七十歲，三十歲以後找工作就開始費勁了！
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最近很震撼人的是这类视频— YU （@FreiheitYu） May 8, 2022
除了这个毫无顾忌的粗暴消毒，还有暴力对待普通民众外加骂骂咧咧的录像
这类视频竟然可以由强力执行的一方录制并堂而皇之地发出来，真是匪夷所思 pic.twitter.com/0yArdaMs0c
这是在干嘛，门被封死了吗？ pic.twitter.com/QFsWQjCT8V— 方舟子 （@fangshimin） May 10, 2022