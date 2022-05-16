中國防疫竟檢測蔬菜、活魚、沙拉 亂象叢生再重挫國際形象

市場的活魚也要做核酸檢測。（圖擷取自@SDeutschlands推特）

2022/05/16 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情一再延燒，許多因為疫情而產生的社會亂象在網路上流傳，如今這些疫情亂象也躍上國際媒體版面，中國的國際形象再次重挫。

我國駐法代表吳志中在臉書 PO文表示「法國國營媒體報導，中國防疫破門強入民宅、強行分隔家庭、將人民關在牢籠，有人架梯子逃跑，檢測蝦子、魚、沙拉、蔬菜以及在機場跑道消毒，這些都是很多年都無法恢復的國家形象！」

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中國政府堅持「動態清零」政策，已經讓上海封城許久並且民怨四起，上海穿著白衣的防疫人員被網友們稱為「大白」、「白衛兵」，有防疫人員趁著民眾被隔離，竟私自進入民宅直接大量噴灑消毒水，甚至將冰箱內的食物也全部丟棄，官方竟還稱此舉是為了保證防疫「萬無一失」。

除了大肆噴灑消毒水及丟棄冰箱內的物品，在網路上也流傳其他畫面，甚至有防疫人員對著市場上魚類、肉類、水果、貓狗、海鮮做檢測，甚至將菜圃內的蔬菜挖起，還有民眾因為受不了高壓管制，在大樓搭起梯子試圖逃離隔離，各地陸續有暴動攻擊防疫人員的影片流出。

河南政府防疫人員對蒜苗做核酸檢測。（圖擷取自@StarLuxeUS推特）

防疫人員對著超市內的農產品做核酸檢測。（圖擷取自@zhanglucy88推特）

中國防疫人員將民眾冰箱內的食品全部丟棄。（圖擷取自@FreiheitYu推特）

有民眾堅決不開門，「大白」嘗試從屋外爬牆進入。（圖擷取自@lilyval15187063推特）

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