上海封城居委被抓包享用瑞士卷 傳拍攝者遭警拘留

中國上海一處社區因被列為防範區，全區禁團購外賣達10天，居委因吃瑞士卷惹議。（圖擷取自微博）

2022/05/16 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕上海封城超過40天，中國微博近日流傳影片，1名民眾所住社區被指定為封控區，該區停止快遞、外賣，社區大多靠泡麵充飢，但他卻拍攝到居委工作人員在辦公室享用甜點瑞士卷，該影片在網路流傳，官方難得回應進行調查中，宛如「另類認證」。網路傳出，該名男子隨後被警方問話並將拘留5天。

根據「北京青年報」報導，該名男子居住在徐涇鎮玉蘭清苑一期社區，該區被列為防範區，5月8日起就停止快遞、外賣、團購，5月14日該社區發放泡麵物資，男子同天拍攝影片質疑居委工作人員吃「瑞士卷」。

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上海市徐經鎮疫情防控工作領導小組辦公室發文回應，徐經鎮黨委、政府第一時間就影片進行調查，經了解，「瑞士卷」是身處防範區同事慰問值班同事，他們忙碌一天後以點心充飢。他們也稱陸續發放不同食材物資並關心小孩、長輩生活。

官方認證回應後引來中國網友不滿，微博網友留言說，「居民都在吃泡麵，靜默外來物資都拒收，瑞士卷怎麼出現？」、「物資只發了泡麵，小孩奶粉都没了，居委會卻可以買山姆瑞士卷等，所以這是愛比較嗎？」、「小區居民得不到物資，看到瑞士卷才炸的，總是避重就輕可不行」。

還有中國網友反串，「闢謠錯了，應該說瑞士卷過期10天了是靜默前進來的。居委會物資缺乏，沒辦法才吃」。

中國微博謠傳，拍攝影片男子被警方問話後將拘留5天。網友說，「警方操作也很詭異」、「有問題就解决提出問題的人」、「拍攝者拘留，那吃的人呢」、「當初三鹿奶粉事件也是先抓被害嬰兒父親」等。

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