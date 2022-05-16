英知名主持人癌末募款2億盼助癌友 女王封為女爵

英國BBC知名主持人詹姆斯即便癌末仍募款盼幫助更多癌友，英國女王因此封給女爵徽章。（圖取自詹姆斯推特）

2022/05/16 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕英國BBC知名主持人詹姆斯（Deborah James）罹患大腸癌末期，目前正在接受安寧治療，她周一為自己創立癌症基金會募款，盼支助癌症患者支付個人醫療費用並讓大眾更認識癌症，目前募款金額已超過600萬英鎊（新台幣2億元）。連英國威廉王子、凱特王妃都捐款，威廉王子近日更探訪，並轉交女王伊麗莎白二世封為女爵的徽章。

英國《周刊》形容詹姆斯是「孜孜不倦抗癌鬥士」，綜合外電報導，詹姆斯自2016年診斷出大腸癌後，她在社群媒體分享治療與生活日常，並參加廣播節目公開討論假髮等癌症治療議題，而受到歡迎。

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她近期結束積極治療並改安寧治療後，也未因此消沉，她為「腸寶貝（Bowelbabe）基金會發起募款，盼幫助癌症患者治療並推動民眾對於大腸癌認識，原設定目標為25萬英鎊，沒想到目前已累積600萬英鎊，整整多出24倍，捐款者包含威廉王子、凱特王妃在內的24萬名民眾。

威廉王子近日前去探訪，並帶著女王贈予的女爵徽章，詹姆斯在推特分享，她非常榮幸與威廉王子一起喝下午茶，家人們都很開心，「在悲傷中發現許多值得微笑處」，她身體也越來越虛弱與疲倦，「時間到了，她會喝下一大杯香檳，帶著燦爛笑容滑行」。

詹姆斯說，威廉王子是皇家馬斯登醫院的主席，他對於改善腫瘤學有極大熱情。他的到來對她們家來說是特別的一天，更在她最後時光中創造許多回憶。

英國BBC知名主持人詹姆斯與威廉王子合影。（圖取自詹姆斯推特）

英國BBC知名主持人詹姆斯一家與威廉王子共進下午茶。（圖取自詹姆斯推特）

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