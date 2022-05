英知名主持人癌末募款2億盼助癌友 女王封為女爵

2022/05/16 17:20

〔即時新聞/綜合報導〕英國BBC知名主持人詹姆斯(Deborah James)罹患大腸癌末期,目前正在接受安寧治療,她周一為自己創立癌症基金會募款,盼支助癌症患者支付個人醫療費用並讓大眾更認識癌症,目前募款金額已超過600萬英鎊(新台幣2億元)。連英國威廉王子、凱特王妃都捐款,威廉王子近日更探訪,並轉交女王伊麗莎白二世封為女爵的徽章。

英國《周刊》形容詹姆斯是「孜孜不倦抗癌鬥士」,綜合外電報導,詹姆斯自2016年診斷出大腸癌後,她在社群媒體分享治療與生活日常,並參加廣播節目公開討論假髮等癌症治療議題,而受到歡迎。

她近期結束積極治療並改安寧治療後,也未因此消沉,她為「腸寶貝(Bowelbabe)基金會發起募款,盼幫助癌症患者治療並推動民眾對於大腸癌認識,原設定目標為25萬英鎊,沒想到目前已累積600萬英鎊,整整多出24倍,捐款者包含威廉王子、凱特王妃在內的24萬名民眾。

威廉王子近日前去探訪,並帶著女王贈予的女爵徽章,詹姆斯在推特分享,她非常榮幸與威廉王子一起喝下午茶,家人們都很開心,「在悲傷中發現許多值得微笑處」,她身體也越來越虛弱與疲倦,「時間到了,她會喝下一大杯香檳,帶著燦爛笑容滑行」。

詹姆斯說,威廉王子是皇家馬斯登醫院的主席,他對於改善腫瘤學有極大熱情。他的到來對她們家來說是特別的一天,更在她最後時光中創造許多回憶。

That time when @KensingtonRoyal came to tea to give me my Damehood! #surreal @royalmarsden @CR_UK @bowelcanceruk @BowelbabeF pic.twitter.com/ZlGqEdySPn