為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英知名主持人癌末募款2億盼助癌友 女王封為女爵

    英國BBC知名主持人詹姆斯即便癌末仍募款盼幫助更多癌友，英國女王因此封給女爵徽章。（圖取自詹姆斯推特）

    英國BBC知名主持人詹姆斯即便癌末仍募款盼幫助更多癌友，英國女王因此封給女爵徽章。（圖取自詹姆斯推特）

    2022/05/16 17:20

    〔即時新聞／綜合報導〕英國BBC知名主持人詹姆斯（Deborah James）罹患大腸癌末期，目前正在接受安寧治療，她周一為自己創立癌症基金會募款，盼支助癌症患者支付個人醫療費用並讓大眾更認識癌症，目前募款金額已超過600萬英鎊（新台幣2億元）。連英國威廉王子、凱特王妃都捐款，威廉王子近日更探訪，並轉交女王伊麗莎白二世封為女爵的徽章。

    英國《周刊》形容詹姆斯是「孜孜不倦抗癌鬥士」，綜合外電報導，詹姆斯自2016年診斷出大腸癌後，她在社群媒體分享治療與生活日常，並參加廣播節目公開討論假髮等癌症治療議題，而受到歡迎。

    她近期結束積極治療並改安寧治療後，也未因此消沉，她為「腸寶貝（Bowelbabe）基金會發起募款，盼幫助癌症患者治療並推動民眾對於大腸癌認識，原設定目標為25萬英鎊，沒想到目前已累積600萬英鎊，整整多出24倍，捐款者包含威廉王子、凱特王妃在內的24萬名民眾。

    威廉王子近日前去探訪，並帶著女王贈予的女爵徽章，詹姆斯在推特分享，她非常榮幸與威廉王子一起喝下午茶，家人們都很開心，「在悲傷中發現許多值得微笑處」，她身體也越來越虛弱與疲倦，「時間到了，她會喝下一大杯香檳，帶著燦爛笑容滑行」。

    詹姆斯說，威廉王子是皇家馬斯登醫院的主席，他對於改善腫瘤學有極大熱情。他的到來對她們家來說是特別的一天，更在她最後時光中創造許多回憶。

    英國BBC知名主持人詹姆斯與威廉王子合影。（圖取自詹姆斯推特）

    英國BBC知名主持人詹姆斯與威廉王子合影。（圖取自詹姆斯推特）

    英國BBC知名主持人詹姆斯一家與威廉王子共進下午茶。（圖取自詹姆斯推特）

    英國BBC知名主持人詹姆斯一家與威廉王子共進下午茶。（圖取自詹姆斯推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    哈利回憶錄獲利全數捐款 稱「不需經女王同意」引怒皇室
    2021/07/21 15:48

    哈利回憶錄獲利全數捐款 稱「不需經女王同意」引怒皇室
    威廉、凱特開YouTube頻道當網紅！試圖重塑被梅根爆料的皇室形象？
    2021/05/06 19:45

    威廉、凱特開YouTube頻道當網紅！試圖重塑被梅根爆料的皇室形象？

    二星兄弟搞笑作戲 白沙屯媽祖快樂啟航
    威廉與哈利闊別1年相見 葬禮結束後兩人與凱特同行交談
    2021/04/18 10:04

    威廉與哈利闊別1年相見 葬禮結束後兩人與凱特同行交談
    曾是兄弟間調停人！王室專家透露：凱特看完梅根專訪「很沮喪」
    2021/03/09 16:13

    曾是兄弟間調停人！王室專家透露：凱特看完梅根專訪「很沮喪」

    發燒、久咳不癒當心淋巴癌找上門！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播