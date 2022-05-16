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    中國防疫亂象 上海男在湖北上公廁被拒

    中國上海的防疫人員為一名廚師做核酸檢測。（路透）

    中國上海的防疫人員為一名廚師做核酸檢測。（路透）

    2022/05/16 05:57

    〔即時新聞／綜合報導〕中國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再起，在當局堅持「動態清零」政策下，防疫亂象層出不窮。據稱一名男子近日從上海前往湖北省宜昌市，因健康碼的行程碼顯示星號，前往公共廁所時竟遭攔阻。公廁管理人員聲稱，按照地方防疫政策規定，一旦進入公廁，就得隔離14天。

    綜合中國和香港媒體報導，行程碼被中國官方視為防疫手段，全稱為「通信行程大數據卡」，是由中國工業和信息化部指導，中國信息通信研究院和中國移動、中國電信、中國聯通等3家電信公司共同推出的行程查詢服務，可以顯示用戶在過去14天內曾經造訪過的重點疫情國家（地區）和國內停留4小時以上的地方城市訊息，一般多用於火車站、商場、醫院等公共場合。

    行程碼曾在3月中旬發生大當機，許多民眾由於行程碼無法顯示，坐困地鐵、公司門口，寸步難行而延誤行程，相關討論也迅速登上中國社群平台「微博」熱搜。

    行程碼顯示星號，表示用戶在過去14天內曾造訪過的城市存在中等或高風險區域，但不表示用戶實際造訪過這些中等和高風險區域。一旦行程碼出現星號，必須確認用戶是否確實走訪過中高風險區域。若為高風險地區人員，一律實施14天集中觀察和7天健康監測。

    據稱事件引發輿論譁然。宜昌當地疫情防控指揮部人員回應，經協調處理，該名男子已可進入公廁。

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