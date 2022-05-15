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    香港確診降到300「卡住」 專家：兩週後恐爆發第六波疫情

    香港大學醫學院院長、港府專家顧問梁卓偉，根據數據模型分析的結果預測，香港將會在兩週後爆發第六波疫情。（路透；本報合成）

    香港大學醫學院院長、港府專家顧問梁卓偉，根據數據模型分析的結果預測，香港將會在兩週後爆發第六波疫情。（路透；本報合成）

    2022/05/15 22:24

    〔編譯陳成良／綜合報導〕香港15日通報前一天新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）284例確診、新增1人染疫死亡。儘管兩週多來疫情保持穩定，沒有反彈。不過，香港大學醫學院院長、港府專家顧問梁卓偉，根據數據模型分析的結果預測，香港將會在兩週後爆發第六波疫情。

    香港疫情持續趨緩，各項限制措施陸續放寬。根據公營香港電台（RTHK）報導，梁卓偉在推特發文指，事實上過去數週香港每日確診都徘徊在300例左右。代表病毒的即時有效繁殖率維持在1，只要稍有差池，香港就會處於潛在第六波疫情的「風口浪尖」。

    梁卓偉提到，近期公屋大型檢測發現的陽性個案比率達到1.3%，是全港人口陽性比率的10倍，「接種疫苗可以預防重症和死亡，但對防止病毒傳染幾乎完全無效」。

    另一位港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇則表示，評估香港已有91%至95%市民，因受到病毒感染或已接種疫苗而有抗體，社會已經築起預防重症的屏障。不過，他認為由於抗體水平會隨時間下降，相信到11月左右市民需打第4針，高危人士要打第5針。

    袁國勇強調，COVID-19病毒不會離開人類，「滅疫」的策略不能持久，他認為，香港正進入「控疫」的狀態，將確診個案儘量壓低，將重症和死亡個案減至最少，讓醫療系統不致癱瘓。他呼籲未打針的港人「不要再固執」，儘快接種疫苗。

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    香港專家認為，依據病毒數據模型分析，香港目前每天確診案例徘徊300例左右，稍有不慎，第六波疫情將一觸即發。 （彭博資料照）

    香港專家認為，依據病毒數據模型分析，香港目前每天確診案例徘徊300例左右，稍有不慎，第六波疫情將一觸即發。 （彭博資料照）

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