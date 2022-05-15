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    軍情動態》英日擬合力研發F-2戰機後續機 藉量產降成本

    日本航空自衛隊F-2戰機預定2030年代中期開始除役，新一代戰機可能將由日本與英國合作開發。（美聯社資料照）

    日本航空自衛隊F-2戰機預定2030年代中期開始除役，新一代戰機可能將由日本與英國合作開發。（美聯社資料照）

    2022/05/15 22:13

    〔中央社〕英日兩國政府正磋商由英國航太系統公司（BAE Systems Plc）參與研發日本航空自衛隊F-2戰鬥機後續機種一事，形同實質由英日共同研發製造，達到量產目標，可望降低成本。

    日本讀賣新聞報導，多名日本政府相關人士透露上述內容。日本政府將在年底前決定F-2戰鬥機後續機種的開發全貌。

    F-2戰機將於2030年代中期開始除役，日本屆時將引進新一代戰機，由三菱重工業擔任開發主體，負責機體設計、系統研發。英日兩國的國防當局已同意，引擎將由日本重工業公司IHI與英國勞斯萊斯公司（Rolls-Royce）共同研發。有關飛彈系統等，BAE將負責具體的組件，近期內英日當局將協商。

    英國目前正在研發第6代戰機「暴風」（Tempest），BAE 參與研發。在研發時程上，與英日將共同研發F-2戰機後續機種的時期重疊，英日兩國如果製造同樣的戰機的話，量產體制將更完備，可壓低成本。

    有開發最新型匿蹤戰機F-35實績的美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）在參與F-2戰鬥機後續機種的研發上，僅限於研發與美國軍機通訊互聯有關的功能。

    日本政府規劃的新一代戰機機體具匿蹤功能，並兼具高性能雷達及偵測力，能與多架無人機連動共同戰鬥。

    F-2戰機是日本航空自衛隊專用的多用途戰機，為接替F-1戰機退役後空缺的後續機；經三菱重工業與美國洛克希德馬丁公司技術合作，以F-16戰機為基礎共同研製，於1995年原型機首飛，西元2000年開始服役。

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