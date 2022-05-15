俄侵烏連鎖效應 歐洲中立國瑞士、奧地利、愛爾蘭立場動搖

烏俄戰爭爆發後，瑞士的中立國地位一再引發討論。（路透檔案照）

2022/05/15 21:17

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭的軍事行動使歐洲國家警鈴大作，長年保持軍事中立的國家開始向西方防禦體系靠攏，除了芬蘭尋求加入北大西洋公約組織（NATO）外，瑞士、奧地利、愛爾蘭、賽普勒斯、馬爾他等國，也都紛紛對自身的「中立」立場做出新的詮釋，瑞士甚至有意與北約成員國展開共同軍事演習，大大改變歐洲地區的安全面貌。

《路透》和《美聯社》指出，許多歐洲國家為了政治和經濟一體性加入歐盟，卻不願在美俄軍事對壘上選邊站。俄侵烏改變了他們的考量，使這些傳統「中立國」重新思考中立的定義。

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其中，瑞士自1815年後就未參與國際戰事，並將中立地位寫入憲法，而瑞士民眾也在數十年前公投決定不加入歐盟。然而，瑞士在這次烏俄戰爭中跟進制裁俄國，造成其國內討論「中立」的聲音此起彼落。

儘管瑞士政府已要求德國，勿將瑞士製造的軍備提供給烏克蘭，看似不打算進一步偏離「中立」，但國防部安全政策主任普里（Paelvi Pulli）表示，他們也在草擬一份有關安全選項的報告，包括與北約國家舉行聯合軍演、雙方高層級指揮官和政治人物定期會面等，預計9月底前完成，送交內閣審議，再由國會討論，作為日後國家安全政策的指引。

普里指出，國防部有討論過尋求加入北約，但不太可能建議政府採取這一步。儘管如此，瑞士對「中立」的定義仍有可能出現變化。

此外，瑞士國防部長阿姆赫德（Viola Amherd）近日訪問華府也提到，瑞士不用加入美國為首的軍事聯盟，但應更緊密合作。瑞士近期民調則顯示，56％民眾支持提升與北約的關係，比近幾年平均支持度37％高；僅33％支持加入北約，但也比以往21％高。

瑞士聯合政府之一的自由民主黨黨魁伯卡特（Thierry Burkart）即支持提高軍費，擴大與北約合作、但毋須加入，指烏克蘭戰爭前，有些民眾甚至倡議解散軍隊，「但我們顯然不能自滿」。

此外，奧地利1955年復國後便宣布軍事中立，而自烏俄開戰以來，總理內哈默（Karl Nehammer）一方面強調沒有計畫更改安全地位，另一方面又澄清，軍事中立不必然意味道德中立，並強烈譴責俄軍侵略行為。愛爾蘭的中立地位也一直處在灰色地帶，總理馬丁（Michael Martin）年初曾強調，愛爾蘭在軍事上中立，但在政治方面並非中立，因而對俄國實施制裁，也向烏克蘭提供非致命性武器。

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