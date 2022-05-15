為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄侵烏連鎖效應 歐洲中立國瑞士、奧地利、愛爾蘭立場動搖

    烏俄戰爭爆發後，瑞士的中立國地位一再引發討論。（路透檔案照）

    烏俄戰爭爆發後，瑞士的中立國地位一再引發討論。（路透檔案照）

    2022/05/15 21:17

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭的軍事行動使歐洲國家警鈴大作，長年保持軍事中立的國家開始向西方防禦體系靠攏，除了芬蘭尋求加入北大西洋公約組織（NATO）外，瑞士、奧地利、愛爾蘭、賽普勒斯、馬爾他等國，也都紛紛對自身的「中立」立場做出新的詮釋，瑞士甚至有意與北約成員國展開共同軍事演習，大大改變歐洲地區的安全面貌。

    《路透》和《美聯社》指出，許多歐洲國家為了政治和經濟一體性加入歐盟，卻不願在美俄軍事對壘上選邊站。俄侵烏改變了他們的考量，使這些傳統「中立國」重新思考中立的定義。

    其中，瑞士自1815年後就未參與國際戰事，並將中立地位寫入憲法，而瑞士民眾也在數十年前公投決定不加入歐盟。然而，瑞士在這次烏俄戰爭中跟進制裁俄國，造成其國內討論「中立」的聲音此起彼落。

    儘管瑞士政府已要求德國，勿將瑞士製造的軍備提供給烏克蘭，看似不打算進一步偏離「中立」，但國防部安全政策主任普里（Paelvi Pulli）表示，他們也在草擬一份有關安全選項的報告，包括與北約國家舉行聯合軍演、雙方高層級指揮官和政治人物定期會面等，預計9月底前完成，送交內閣審議，再由國會討論，作為日後國家安全政策的指引。

    普里指出，國防部有討論過尋求加入北約，但不太可能建議政府採取這一步。儘管如此，瑞士對「中立」的定義仍有可能出現變化。

    此外，瑞士國防部長阿姆赫德（Viola Amherd）近日訪問華府也提到，瑞士不用加入美國為首的軍事聯盟，但應更緊密合作。瑞士近期民調則顯示，56％民眾支持提升與北約的關係，比近幾年平均支持度37％高；僅33％支持加入北約，但也比以往21％高。

    瑞士聯合政府之一的自由民主黨黨魁伯卡特（Thierry Burkart）即支持提高軍費，擴大與北約合作、但毋須加入，指烏克蘭戰爭前，有些民眾甚至倡議解散軍隊，「但我們顯然不能自滿」。

    此外，奧地利1955年復國後便宣布軍事中立，而自烏俄開戰以來，總理內哈默（Karl Nehammer）一方面強調沒有計畫更改安全地位，另一方面又澄清，軍事中立不必然意味道德中立，並強烈譴責俄軍侵略行為。愛爾蘭的中立地位也一直處在灰色地帶，總理馬丁（Michael Martin）年初曾強調，愛爾蘭在軍事上中立，但在政治方面並非中立，因而對俄國實施制裁，也向烏克蘭提供非致命性武器。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    誓言贏得漫長抗戰！烏克蘭防長嗆聲︰動員百萬兵力驅逐俄軍
    2022/05/15 20:35

    誓言贏得漫長抗戰！烏克蘭防長嗆聲︰動員百萬兵力驅逐俄軍
    烏情報局：車臣「抖音部隊」約百死 60多人逃出烏克蘭
    2022/05/15 20:06

    烏情報局：車臣「抖音部隊」約百死 60多人逃出烏克蘭

    追隨媽祖有一招 遶境不用怕「鐵腿」
    德國提供烏克蘭防空戰車 但瑞士拒向「戰區」提供彈藥
    2022/04/27 09:30

    德國提供烏克蘭防空戰車 但瑞士拒向「戰區」提供彈藥
    中立國瑞士跟進制裁俄羅斯 普廷2名女兒也被列入
    2022/04/13 22:03

    中立國瑞士跟進制裁俄羅斯 普廷2名女兒也被列入

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    俄羅斯侵烏惹眾怒 瑞士棄中立國地位祭制裁25日再加強措施
    2022/03/26 14:03

    俄羅斯侵烏惹眾怒 瑞士棄中立國地位祭制裁25日再加強措施
    永久中立國瑞士制裁俄羅斯 總統：願為捍衛自由民主付出代價
    2022/03/20 17:04

    永久中立國瑞士制裁俄羅斯 總統：願為捍衛自由民主付出代價
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播