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    軍武新知》以色列「金剛狼」無人機超威 美軍下單數百架

    美國與以色列共同研發的「金剛狼」二代軍用四旋翼無人機。（Wolverine）（圖擷取自XTEND官網）

    美國與以色列共同研發的「金剛狼」二代軍用四旋翼無人機。（Wolverine）（圖擷取自XTEND官網）

    2022/05/15 15:18

    〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列無人機公司XTEND日前宣布，將向美國國防部提供數百套新的「金剛狼」（Wolverine）二代無人機系統，該系統由美國防部和以色列國防部聯合開發。這款小型軍用四旋翼無人機，就像智慧手機一樣，可使用不同的應用程式，執行多項任務。

    美國《防務新聞》（Defense News），「金剛狼」無人機系統體積小，重量輕，採用以人為中心的機器介面，利用虛擬和擴增實境（Augmented Reality，簡稱AR）現實技術，結合機器學習飛行算法，提供完整的感官感知，只需最低限度的培訓和維護，即使是沒有飛行經驗的操作員，也能透過VR虛擬實境頭盔，在複雜的室內外環境中執行極其精確的遠程任務和動作，從而在任務規劃等方面佔據戰場主導地位。

    XTEND在聲明中表示，「金剛狼」無人機系統在美國生產，而這套無人機系統將用於保護地面部隊，尤其是在執行危險任務時。

    「金剛狼」使用多用途有效載荷和效應器，執行多種複雜任務，包括在地面或危險室內環境中調查敵方領土、爆炸物處理、定點放置有效載荷等。

    XTEND首席商務長巴爾納（Gadi Bar-Ner）說：「新技術使小型四旋翼無人機能夠執行更多任務，這是從模擬向數位轉變的一環。換句話說，一架小型無人機可以執行多項任務，使用不同的應用程試，就像智慧手機一樣。」

    「金鋼狼」能在複雜的環境中，執行精確的遠程任務和動作。（圖擷取自XTEND官網）

    「金鋼狼」能在複雜的環境中，執行精確的遠程任務和動作。（圖擷取自XTEND官網）

    「金鋼狼」可透過VR頭盔，輕易操作。（圖擷取自XTEND官網）

    「金鋼狼」可透過VR頭盔，輕易操作。（圖擷取自XTEND官網）

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