美1歲女嬰中彈右半身癱瘓 奇蹟康復

2022/05/15 16:49

〔即時新聞/綜合報導〕美國1歲女嬰凱瑟琳(Catherine)今年初在美國紐約遭流彈波及,臉部中彈,當時一度病況危及,經過4個月治療後,凱瑟琳近日康復出院,她由父母牽著一起踏出醫院,凱瑟琳母親說,凱瑟琳是奇蹟又美麗的寶寶,很開心每個人都見證奇蹟。

根據美國abc報導,凱瑟琳中彈時僅11個月,她當時與母親在車上等候父親購物,街道上卻出現2名歹徒持槍對峙,凱瑟琳因此被流彈波及。紐約市長亞當斯(Adams)憤恨在推特寫到,「這是一個警鐘,真的不敢相信這件事就發生在我們的城市」,他拒絕讓紐約處於暴力之下。

凱瑟琳送醫後一度傳出狀況危急,醫院也診斷,凱瑟琳因中彈導致右半身癱瘓,影響進食、走路、右手能力。經過4個月治療,凱瑟琳也重拾走路、說話、吃飯等能力。

凱瑟琳母親說,凱瑟琳中彈後一切都很黑暗,「旅程很長,但最終看見隧道盡頭的曙光」,她很感激凱瑟琳戰勝所有困難,他們渴望開啟人生的新篇章,也很高興每個人都能見證奇蹟。

凱瑟琳母親還說,凱瑟琳現在是超級活潑寶寶,喜歡攀爬還在學走路,「這些都是大家沒料到的。」紐約當局目前仍在尋找凱瑟琳中彈事件歹徒。

