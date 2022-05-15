美1歲女嬰中彈右半身癱瘓 奇蹟康復

美國1歲女童中彈後奇蹟康復，示意圖。（路透）

2022/05/15 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國1歲女嬰凱瑟琳（Catherine）今年初在美國紐約遭流彈波及，臉部中彈，當時一度病況危及，經過4個月治療後，凱瑟琳近日康復出院，她由父母牽著一起踏出醫院，凱瑟琳母親說，凱瑟琳是奇蹟又美麗的寶寶，很開心每個人都見證奇蹟。

根據美國abc報導，凱瑟琳中彈時僅11個月，她當時與母親在車上等候父親購物，街道上卻出現2名歹徒持槍對峙，凱瑟琳因此被流彈波及。紐約市長亞當斯（Adams）憤恨在推特寫到，「這是一個警鐘，真的不敢相信這件事就發生在我們的城市」，他拒絕讓紐約處於暴力之下。

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凱瑟琳送醫後一度傳出狀況危急，醫院也診斷，凱瑟琳因中彈導致右半身癱瘓，影響進食、走路、右手能力。經過4個月治療，凱瑟琳也重拾走路、說話、吃飯等能力。

凱瑟琳母親說，凱瑟琳中彈後一切都很黑暗，「旅程很長，但最終看見隧道盡頭的曙光」，她很感激凱瑟琳戰勝所有困難，他們渴望開啟人生的新篇章，也很高興每個人都能見證奇蹟。

凱瑟琳母親還說，凱瑟琳現在是超級活潑寶寶，喜歡攀爬還在學走路，「這些都是大家沒料到的。」紐約當局目前仍在尋找凱瑟琳中彈事件歹徒。

SURVIVOR | Baby Catherine left Blythedale Children's Hospital in Valhalla with her grateful parents Friday nearly 4 months after she was struck by a stray bullet while she and her mother were inside a parked car in the Bronx. https://t.co/Yfp29KNiYg pic.twitter.com/jRlsF1CVL3 — Eyewitness News （@ABC7NY） May 13, 2022

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