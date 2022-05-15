為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美1歲女嬰中彈右半身癱瘓 奇蹟康復

    美國1歲女童中彈後奇蹟康復，示意圖。（路透）

    美國1歲女童中彈後奇蹟康復，示意圖。（路透）

    2022/05/15 16:49

    〔即時新聞／綜合報導〕美國1歲女嬰凱瑟琳（Catherine）今年初在美國紐約遭流彈波及，臉部中彈，當時一度病況危及，經過4個月治療後，凱瑟琳近日康復出院，她由父母牽著一起踏出醫院，凱瑟琳母親說，凱瑟琳是奇蹟又美麗的寶寶，很開心每個人都見證奇蹟。

    根據美國abc報導，凱瑟琳中彈時僅11個月，她當時與母親在車上等候父親購物，街道上卻出現2名歹徒持槍對峙，凱瑟琳因此被流彈波及。紐約市長亞當斯（Adams）憤恨在推特寫到，「這是一個警鐘，真的不敢相信這件事就發生在我們的城市」，他拒絕讓紐約處於暴力之下。

    凱瑟琳送醫後一度傳出狀況危急，醫院也診斷，凱瑟琳因中彈導致右半身癱瘓，影響進食、走路、右手能力。經過4個月治療，凱瑟琳也重拾走路、說話、吃飯等能力。

    凱瑟琳母親說，凱瑟琳中彈後一切都很黑暗，「旅程很長，但最終看見隧道盡頭的曙光」，她很感激凱瑟琳戰勝所有困難，他們渴望開啟人生的新篇章，也很高興每個人都能見證奇蹟。

    凱瑟琳母親還說，凱瑟琳現在是超級活潑寶寶，喜歡攀爬還在學走路，「這些都是大家沒料到的。」紐約當局目前仍在尋找凱瑟琳中彈事件歹徒。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美德州休士頓運動酒吧傳槍戰 波及旁觀者1死3傷
    2022/04/09 22:33

    美德州休士頓運動酒吧傳槍戰 波及旁觀者1死3傷
    太幸運！美肯塔基龍捲風吹走2嬰兒 雙雙奇蹟生還
    2021/12/20 11:03

    太幸運！美肯塔基龍捲風吹走2嬰兒 雙雙奇蹟生還

    追隨媽祖有一招 遶境不用怕「鐵腿」
    悚！母抱8個月女嬰過馬路 慘遭失控酒駕車撞倒畫面曝光
    2021/07/29 15:13

    悚！母抱8個月女嬰過馬路 慘遭失控酒駕車撞倒畫面曝光
    緬甸美國文化中心發生槍戰 美駐緬大使：正在調查
    2021/03/27 22:30

    緬甸美國文化中心發生槍戰 美駐緬大使：正在調查

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播