軍武百科》兌現承諾！ 荷蘭援贈首批「YPR-765」步兵戰車抵烏

烏克蘭參謀部昨(14日)證實,烏方已收到來自荷蘭軍援的首批「YPR-765」裝甲步兵戰車。(圖擷取自@General Staff of the Armed Forces of Ukraine官方臉書)

2022/05/15 15:10

〔即時新聞/綜合報導〕荷蘭首相呂特(Mark Rutte)上月宣布,為了力挺烏克蘭,將向烏國援贈包含裝甲車在內的重型裝備及武器,而烏國參謀部昨(14日)也證實,烏方已收到來自荷蘭軍援的首批「YPR-765」裝甲步兵戰車。

據《Defence Blog》報導,約一個月前,荷蘭首相呂特和烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)通話後於推特宣布,荷方將援贈包含裝甲車在內的重型作戰裝備,協助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略。

請繼續往下閱讀...

據報導,烏克蘭武裝部隊總參謀部(General Staff of the Armed Forces of Ukraine)於16日證實,首批來自荷蘭的「YPR-765」裝甲步兵戰車,已經送到烏國手中。

軍方發出的新聞稿指出,烏克蘭陸軍(Ukrainian Army)近日收到了首批西方軍援的武器,其中就包含了荷蘭所提供的「YPR-765」裝甲步兵戰車。

荷蘭軍隊於1979年起採用「YPR-765」裝甲步兵戰車,目前正製定「更換戰車」的計劃,而該款車種是由美國製的「M113裝甲運兵車」(M113 APC)改良而成,大多「YPR-765」是由「DAF達富」車輛生產公司獲得許可後,在荷蘭製造。

YPR-765步兵戰車性能諸元:

主要版本戰車使用武器:1門25公釐火砲

主要版本戰車可搭載成員:1名車輛指揮官、1名砲手、1名駕駛員、8位步兵

指揮版戰車武器(The command version):25公釐火砲、點50口徑彈(.50 caliber)

其它版本YPR戰車功能:偵察、工程任務、救護車、反坦克(anti-tank)飛彈任務、運輸貨物、防人群及防暴動控管

其它版本YPR戰車具備:迫擊砲塔(內含120公釐砲彈的儲存空間)

資料來源:《Defence Blog》官網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法