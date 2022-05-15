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    軍武百科》兌現承諾！ 荷蘭援贈首批「YPR-765」步兵戰車抵烏

    烏克蘭參謀部昨（14日）證實，烏方已收到來自荷蘭軍援的首批「YPR-765」裝甲步兵戰車。（圖擷取自＠General Staff of the Armed Forces of Ukraine官方臉書）

    烏克蘭參謀部昨（14日）證實，烏方已收到來自荷蘭軍援的首批「YPR-765」裝甲步兵戰車。（圖擷取自＠General Staff of the Armed Forces of Ukraine官方臉書）

    2022/05/15 15:10

    〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭首相呂特（Mark Rutte）上月宣布，為了力挺烏克蘭，將向烏國援贈包含裝甲車在內的重型裝備及武器，而烏國參謀部昨（14日）也證實，烏方已收到來自荷蘭軍援的首批「YPR-765」裝甲步兵戰車。

    《Defence Blog》報導，約一個月前，荷蘭首相呂特和烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話後於推特宣布，荷方將援贈包含裝甲車在內的重型作戰裝備，協助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略。

    據報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部（General Staff of the Armed Forces of Ukraine）於16日證實，首批來自荷蘭的「YPR-765」裝甲步兵戰車，已經送到烏國手中。

    軍方發出的新聞稿指出，烏克蘭陸軍（Ukrainian Army）近日收到了首批西方軍援的武器，其中就包含了荷蘭所提供的「YPR-765」裝甲步兵戰車。

    荷蘭軍隊於1979年起採用「YPR-765」裝甲步兵戰車，目前正製定「更換戰車」的計劃，而該款車種是由美國製的「M113裝甲運兵車」（M113 APC）改良而成，大多「YPR-765」是由「DAF達富」車輛生產公司獲得許可後，在荷蘭製造。

    YPR-765步兵戰車性能諸元：

    主要版本戰車使用武器：1門25公釐火砲

    主要版本戰車可搭載成員：1名車輛指揮官、1名砲手、1名駕駛員、8位步兵

    指揮版戰車武器（The command version）：25公釐火砲、點50口徑彈（.50 caliber）

    其它版本YPR戰車功能：偵察、工程任務、救護車、反坦克（anti-tank）飛彈任務、運輸貨物、防人群及防暴動控管

    其它版本YPR戰車具備：迫擊砲塔（內含120公釐砲彈的儲存空間）

    資料來源：《Defence Blog》官網

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