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    普廷罹癌？前英國間諜：數個消息來源皆指他「病況嚴重」

    俄羅斯總統普廷。（資料照，歐新社）

    俄羅斯總統普廷。（資料照，歐新社）

    2022/05/15 12:57

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）近日爆料，稱俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）罹患癌症，且病況相當嚴重，對其發動「政變」的計劃也正在進行。對此，前英國間諜受訪時也指出，據他所掌握的消息，普廷確實病得很重。

    《天空新聞》報導，前英國間諜史蒂爾（Christopher Steele），曾於1990年代及2006至2009年在「英國秘密情報局」（Secret Intelligence Service，通稱軍情六處）俄羅斯事務部（Russia desk）任職，他近日受訪時表示，「侵烏戰爭」發生的情形，是影響普廷病況的其中一個因素。

    史蒂爾表示：「當然，我們從俄國及其他地方的消息來源得知，普廷實際上病得很重，儘管目前不清楚他到底得了什麼病，是『無法治癒』還是『末期』的病，亦或是其他狀況，無論如何，但我們能肯定的是，這些因素的一部分。」

    據報導，有關普廷健康狀況的猜測已經流傳了好幾年，但自從他下令對烏克蘭執行「特殊軍事行動」後，臆測他身體健康欠佳的傳言，變得甚囂塵上。

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